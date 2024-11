Δείτε το trailer τoυ «A Nonsense Christmas» της Sabrina Carpenter για το Netflix.

Οι θαυμαστές της Sabrina Carpenter, που παρευρέθηκαν στην τελευταία συναυλία του βορειοαμερικανικού σκέλους της περιοδείας της «Short n’ Sweet» στο Kia Forum του Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ξεχωριστή avant premiere του επερχόμενου χριστουγεννιάτικου σόου της «A Nonsense Christmas» για το Netflix.

Στο trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, πριν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα, αποκαλύφθηκαν οι λαμπεροί καλεσμένοι που θα πλαισιώσουν την τραγουδίστρια, όπως η Chappel Roan, η Tyla, η Shain Twain και η Kali Uchis.

Στο σόου θα εμφανιστούν επίσης οι Quinta Brunson, Cara Delevingne, Nico Hiraga, Kyle Mooney, Megan Stalter, Sean Astin, Owen Thiele και Jillian Bell.

Με την ανεπανάληπτη σκηνική παρουσία του, η Carpenter υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο εκπλήξεις, χιούμορ και εντυπωσιακά, θεατρικά σκηνικά, όπως αυτά που εμφανίζονται στο trailer.

Το «Nonsense Christmas» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 6 Δεκεμβρίου και έχει πάρει τον τίτλο του από το ομώνυμο τραγούδι της Sabrina Carpenter.

Η Sabrina Carpenter θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος τραγούδια από το χριστουγεννιάτικο EP της «Fruitcake», καθώς και άλλα διαχρονικά και εμβληματικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν κατακτήσει τα charts.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Netflix, το σόου θα περιλαμβάνει μοναδικές μουσικές ερμηνείες, ξεκαρδιστικούς καλεσμένους, αναπάντεχα ντουέτα και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

«Οι γιορτές ήταν πάντα τόσο ξεχωριστές για εμένα», δήλωσε η Sabrina Carpenter όταν ανακοινώθηκε το «Nonsense Christmas» τον Σεπτέμβριο.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα παρουσιάσω τη δική μου εκδοχή ενός κλασικού χριστουγεννιάτικου προγράμματος, συνδυάζοντας την αγάπη μου για τη μουσική και την κωμωδία για να δημιουργήσω κάτι μοναδικά δικό μου», ανέφερε.

Η Sabrina Carpenter είναι και η εκτελεστική παραγωγός του σόου, μαζί με την αδελφή της Sarah και τους μάνατζέρ της, Bill Perlman και Janelle Lopez Genzink.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Michael D. Ratner, Scott Ratner, Simone Spira και Kfir Goldberg.

Τη σκηνοθεσία του «A Nonsense Christmas» υπογράφει ο Sam Wrench, γνωστός για τη σκηνοθεσία της συναυλιακής ταινίας της περιοδείας «The Eras Tour» του Taylor Swift το 2023.

Το EP «Fruitcake» της Sabrina Carpenter, που κυκλοφόρησε το 2023, περιλαμβάνει πέντε πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως τα «Buy Me Presents», «Is It New Years Yet?» και «Cindy Lou Who».

Το «A Nonsense Christmas» αποτελεί μία γιορτινή εκδοχή της επιτυχίας της «Nonsense» από το άλμπουμ της «Emails I Can’t Send» που κυκλοφόρησε το 2022.

Μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών της στη Βόρεια Αμερική, η Sabrina Carpenter θα συνεχίσει την περιοδεία της «Short n’ Sweet» σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με αφετηρία το Δουβλίνο και το 3Arena στις 3 Μαρτίου 2025.

Έπειτα, η περιοδεία θα ταξιδέψει σε Λονδίνο (The O2), Γλασκώβη (OVO Hydro), Παρίσι (Accor Arena) και άλλες πόλεις, πριν ολοκληρωθεί στο Άμστερνταμ (Ziggo Dome) στις 23 Μαρτίου.