Οι Υποψηφιότητες Hall of Fame 2025

Το 2003, ο Eminem έγραψε ιστορία στα Όσκαρ με το “Lose Yourself”, το πρώτο τραγούδι rap που κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Τώρα διεκδικεί μία ακόμη κορυφαία διάκριση. Είναι ένας από τους 26 τραγουδοποιούς ή ομάδες τραγουδοποιών που επιδιώκουν φέτος την είσοδό τους στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών.

Μόνο έξι θα επιλεγούν – τρεις από τους 13 υποψήφιους στην κατηγορία των τραγουδοποιών-ερμηνευτών και τρεις από τους 13 υποψήφιους στην κατηγορία των τραγουδοποιών, η οποία προορίζεται για μη-ερμηνευτές τραγουδοποιούς. Οι έξι εισαχθέντες θα τιμηθούν στη Γιορτή Εισαγωγής & Βραβείων του SHOF για το 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Οι πέντε συνεργασίες που είναι υποψήφιες είναι οι Steve Barri και P.F. Sloan· Dennis Lambert και Brian Potter· Dan Penn και Spooner Oldham· τρία μέλη των The Doobie Brothers (Tom Johnston, Michael McDonald και Patrick Simmons)· και πέντε πρώην μέλη των N.W.A (Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube, MC Ren και DJ Yella). Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι είναι ακόμη εν ζωή. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι ο Sloan, ο οποίος πέθανε το 2015 σε ηλικία 70 ετών, και ο Eazy-E των N.W.A, που πέθανε το 1995 σε ηλικία 30 ετών.

Οι νεότεροι υποψήφιοι είναι οι Ashley Gorley και Rodney “Darkchild” Jerkins, αμφότεροι 47 ετών. Η λίστα περιλαμβάνει τέσσερις γυναίκες – Franne Golde, Sheryl Crow, Janet Jackson και Alanis Morissette.

Αρκετοί τραγουδοποιοί που συνδέονται έντονα με τραγουδοποιούς που έχουν ήδη εισαχθεί στο SHOF βρίσκονται στην υποψηφιότητα φέτος – ο Walter Afanasieff (ο συχνός συνεργάτης του Mariah Carey εισήχθη το 2022), ο Roger Nichols (ο συχνός συνεργάτης του Paul Williams εισήχθη το 2001), η Jackson (ο αδελφός της Michael Jackson εισήχθη το 2002) και ο Mike Love (ο συνάδελφός του στους Beach Boys, Brian Wilson, εισήχθη το 2000). Η λίστα περιλαμβάνει οκτώ μέλη του Rock and Roll Hall of Fame – τους Crow, Eminem, Jackson, George Clinton (που είναι στο Rock Hall ως ηγέτης των Parliament/Funkadelic), Love (που είναι στο Rock Hall ως μέλος των The Beach Boys), Steve Winwood (που είναι στο Rock Hall ως μέλος των Traffic), τα τρία προαναφερθέντα μέλη των The Doobie Brothers και τα πέντε προαναφερθέντα πρώην μέλη των N.W.A.

Η λίστα περιλαμβάνει τέσσερα μέλη του Nashville Songwriters Hall of Fame. Ο Sonny Curtis εισήχθη σε αυτό το Hall το 1991, ακολουθούμενος από τον Tom Douglas το 2014, τον Oldham το 2020 και τον Penn μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ο Curtis, 87 ετών, έχει πολλές επιτυχίες στην ποπ και κάντρι, συμπεριλαμβανομένων των “I Fought the Law” και “Walk Right Back,” αλλά ίσως είναι πιο γνωστός για το τραγούδι “Love Is All Around”, το τέλειο θέμα της σειράς The Mary Tyler Moore Show. Τρεις από τους υποψηφίους είναι κάτοχοι του βραβείου Grammy για τον παραγωγό της χρονιάς (εκτός κλασικής μουσικής). Ο Narada Michael Walden κέρδισε το βραβείο το 1988, κυρίως για τη δουλειά του με τη Whitney Houston. Ο Afanasieff το κέρδισε το 2000 και ο Dr. Dre το 2001.

Ένας τραγουδοποιός με κατάλογο σημαντικών τραγουδιών μπορεί να είναι υποψήφιος για ένταξη 20 χρόνια μετά την πρώτη σημαντική εμπορική κυκλοφορία ενός τραγουδιού του.

Τα επιλέξιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα (ET) στις 22 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τις ψήφους τους επιλέγοντας μέχρι τρεις υποψήφιους σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφίων για το 2025 στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών. Το SHOF παρείχε τα πέντε τραγούδια που αναφέρονται μετά από το όνομα κάθε υποψηφίου, διευκρινίζοντας ότι αυτά “είναι απλώς ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκτενών καταλόγων τους.”