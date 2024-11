MTV EMA 2024: Η Taylor Swift επικράτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Οι νικητές των βραβείων

Τα ΜTV EMA 2024 πραγματοποιήθηκαν με μία λαμπερή βραδιά στο Co-op Live του Μάντσεστερ την Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Παρουσιάστρια της τελετής απονομής ήταν για τρίτη φορά συνολικά η Rita Ora, η οποία ξεδίπλωσε για ακόμα φορά τα πολύπλευρα ταλέντα της. Η Rita Ora είχε παρουσιάσει ξανά τα MTV EMA το 2017 στο The SSE Arena Wembley του Λονδίνου και το 2022 στο PSD Bank Dome στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας μαζί με τον σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Taika Waititi. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Taylor Swift προηγούταν στις υποψηφιότητες των MTV EMA 2024, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά επτά υποψηφιότητες. Ακολουθούσαν η Ariana Grande, η Billie Eilish, η Charli XCX και η Sabrina Carpenter οι οποίες έχουν λάβει από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, αποδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία του στη μουσική σκηνή. Η Beyonce, ο Kendrick Lamar, η Lisa των BLACKPINK και η Ayra Starr είχαν αποσπάσει από τέσσερις υποψηφιότητες ο καθένας. Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV EMA 2024, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία – για το Καλύτερο Βίντεο για το «Fortnight» με τον Post Malone, τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, τον Καλύτερο Live Καλλιτέχνη και τον Καλύτερο Αμερικανό Καλλιτέχνη. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η Taylor Swift κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, για το Καλύτερο Βίντεο, μετά τις προηγούμενες νίκες της με το «Anti-Hero» το 2023 και το «All Too Well: The Short Film» το 2022. Η Taylor Swift, η οποία δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. «Γεια σας παιδιά, είμαι η Taylor. Σας μιλάω από την περιοδεία “The Eras Tour”. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας απόψε, αλλά σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα υπέροχα βραβεία», είπε. «Το γεγονός ότι τιμήσατε την περιοδεία, όλα όσα συνέβησαν με το άλμπουμ φέτος, το βίντεο, είναι απίστευτο. Πρέπει να ευχαριστήσω πολύ τον Post Malone που ήταν ο πιο υπέροχος συμπρωταγωνιστής που θα μπορούσα να έχω στο μουσικό βίντεο “Fortnight”», συνέχισε. «Ευχαριστώ τους θαυμαστές μου που ψήφισαν. Εσείς είστε ο λόγος που μου συμβαίνει οτιδήποτε καλό και το ξέρω αυτό κάθε μέρα. Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό και είμαι πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη», πρόσθεσε. «Πέρασα υπέροχα στην περιοδεία μου στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, οπότε είναι υπέροχο που το κάνατε αυτό», κατέληξε. Αξίζει να σημειωθεί ήταν η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV EMA και τις δύο προηγούμενες χρονιάς. Το 2023, κέρδισε τέσσερα βραβεία στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όπου και πρόσθεσε στη συλλογή της άλλα τρία βραβεία το 2024, όταν η διοργάνωση επρόκειτο να διεξαχθεί στο Παρίσι αλλά ακυρώθηκε λόγω τρομοκρατικής απειλής. Κατά τη διάρκεια των MTV EMA 2024, επίσης, ο Busta Rhymes τιμήθηκε με το βραβείο του Global Icon και οι Pet Shop Boys βραβεύτηκαν ως Pop Pioneers. Τα MTV EMA 2024 πρόσφεραν εκρηκτικές μουσικές στιγμές με μία σειρά από εντυπωσιακά acts με τα μεγαλύτερα και τα πιο καυτά ονόματα του διεθνούς στερεώματος. Στη σκηνή των βραβείων τραγούδησαν με σειρά εμφάνισης ο Benson Boone, οι The Warning, ο Shawn Mendes, ο Teddy Swims, ο Busta Rhymes, οι LE SSERAFIM, ο Peso Pluma και ο Estevan Plazola, η RAYE, η Tyla και οι Pet Shop Boys. LE SSERAFIM – “Chasing Lightning” / “Crazy” | 2024 EMAsΟι νικητές σε κάθε κατηγορία αναγράφονται μεAriana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love) Benson Boone – Beautiful Things Beyoncé – Texas Hold ‘Em Billie Eilish – Birds Of A Feather Chappell Roan – Good Luck, Babe!Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love) Charli XCX – 360 Eminem – Houdini Kendrick Lamar – Not Like Us Lisa ft. Rosalía – New WomanBeyoncé Billie Eilish Post Malone RAYE Sabrina CarpenterCharli XCX & Billie Eilish – Guess Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A SmilePeso Pluma, Anitta – Bellakeo Taylor Swift ft. Post Malone – FortnightAyra StarrChappell Roan LE SSERAFIM Teddy Swims The Last Dinner Party TylaBillie Eilish Camila Cabello Charli xcx Dua Lipa Sabrina Carpenter Taylor SwiftAsake Ayra Starr Burna Boy Rema TemsBon Jovi Coldplay Green Day Kings Of Leon Lenny KravitzThe KillersAnitta Bad Bunny KAROL GRauw Alejandro ShakiraJung Kook LE SSERAFIM Lisa NewJeans Stray KidsFontaines D.C. HozierLana Del Rey Twenty One Pilots YungbludDavid Guetta Disclosure DJ Snake Fred Again.. Swedish House MafiaCentral CeeKendrick Lamar Megan Thee Stallion Nicki Minaj Travis ScottKehlani SZA TinasheUsher Victoria MonétAsake Ayra Starr Burna Boy Rema TemsAdele Coldplay Doja Cat RAYETravis ScottAyra Starr Chappell Roan Coco Jones Flyana Boss Jessie Murph LaufeyMark Ambor Shaboozey Teddy Swims The Warning Victoria MonétAnitta Ariana Grande Beyoncé Billie Eilish Chappell Roan Charli XCX Katy PerryNicki Minaj Sabrina Carpenter Shawn Mendes Taylor SwiftAriana Grande Beyoncé Kendrick Lamar Sabrina CarpenterAR Paisley Kaytranada Nelly Furtado Tate McRaeCentral Cee (Ηνωμένο Βασίλειο) Charli XCX (Ηνωμένο Βασίλειο) Chase & Status (Ηνωμένο Βασίλειο) Dua Lipa (Ηνωμένο Βασίλειο) Hozier (Ιρλανδία)Asake (Νιγηρία) Ayra Starr (Νιγηρία) DBN Gogo (Νότια Αφρική) Diamond Platnumz (Τανζανία) TitoM & Yuppe (Νότια Αφρική)Alesso (Σουηδία) Girl in Red (Νορβηγία) Zara Larsson (Σουηδία) Laufey (Ισλανδία) Swedish House Mafia (Σουηδία)Confidence Man CYRIL Kylie MinogueThe Kid Laroi Troye Sivan