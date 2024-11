Tyler the Creator στην κορυφή του Billboard

Ο Tyler the Creator κατέκτησε για τρίτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το νέο του άλμπουμ CHROMAKOPIA, που κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου 2024 και έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο, παρά τη μη συνηθισμένη κυκλοφορία της Δευτέρας αντί για Παρασκευή. Το άλμπουμ συγκέντρωσε 299.500 μονάδες, τις περισσότερες στην καριέρα του καλλιτέχνη, επιτυγχάνοντας την έκτη μεγαλύτερη πρώτη εβδομάδα του 2024. Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από τον εντυπωσιακό αριθμό των 212 εκατομμυρίων streams και ένα ρεκόρ πωλήσεων, που το καθιστά μία από τις ισχυρότερες κυκλοφορίες βινυλίου στη ραπ μουσική​​

Το CHROMAKOPIA έγινε γρήγορα δημοφιλές και στις άλλες κατηγορίες του Billboard, κατακτώντας το Νο. 1 και στις λίστες Top Streaming Albums και Top Album Sales. Το άλμπουμ δείχνει την εξέλιξη του Tyler, που συνεχώς διευρύνει την επιρροή του στη μουσική βιομηχανία με πειραματικούς ήχους και καινοτόμα καλλιτεχνική προσέγγιση. Ταυτόχρονα, ακολουθεί τα χνάρια των προηγούμενων επιτυχιών του, Call Me If You Get Lost (2021) και Igor (2019), τα οποία είχαν επίσης φτάσει στην κορυφή του Billboard 200​

Η κυκλοφορία του CHROMAKOPIA αποτελεί μια απόδειξη της δύναμης και της ζήτησης που έχει το κοινό για τη μουσική του Tyler, ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσει τη μουσική του ταυτότητα και να κατακτά νέες κορυφές. Με αυτή την επιτυχία, ο Tyler, the Creator προσθέτει ακόμα έναν τίτλο στο εντυπωσιακό του μουσικό βιογραφικό, ενώ οι θαυμαστές και οι κριτικοί ανυπομονούν για την επόμενη κίνησή του στον κόσμο της μουσικής.