‘Eφυγε από τη ζωή o Κουίνσι Τζόουνς

Ο θρυλικός μουσικός, παραγωγός και ενορχηστρωτής Κουίνσι Τζόουνς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στη μουσική και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ο Τζόουνς, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της σύγχρονης μουσικής, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα καλλιτεχνών όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ενώ οι παραγωγές του όπως τα άλμπουμ Thriller, Off the Wall και Bad έχουν σφραγίσει τη μουσική ιστορία. Το έργο του Τζόουνς στην παραγωγή του Thriller έδωσε νέα διάσταση στη βιομηχανία της ποπ μουσικής, ενώ το άλμπουμ παραμένει το πιο εμπορικά επιτυχημένο όλων των εποχών με πωλήσεις πάνω από 130 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πέρα από τη μουσική, ο Τζόουνς έδειξε ενδιαφέρον για την κοινωνία και την τέχνη, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικά έργα και πολιτιστικά προγράμματα. Ο ίδιος ήταν παραγωγός στο γνωστό τραγούδι «We Are the World», ένα φιλανθρωπικό εγχείρημα που συγκέντρωσε χρήματα για τον λιμό στην Αφρική, καθώς και στην κινηματογραφική διασκευή του The Color Purple το 1985. Οι καινοτομίες του επεκτάθηκαν και στην τηλεόραση, με τη σειρά The Fresh Prince of Bel-Air, στην οποία συνεργάστηκε παραγωγικά. Ως επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας Qwest και συνιδρυτής της πλατφόρμας Qwest TV, ο Τζόουνς έφερε μουσικά ντοκιμαντέρ και αρχειακά υλικά κοντά στο κοινό.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή τους για τη ζωή και την προσφορά του. «Ήταν μοναδικός και η κληρονομιά του θα ζει για πάντα», ανέφεραν. Με πάνω από 28 βραβεία Grammy και πολυάριθμες διακρίσεις, ο Τζόουνς αποτελεί αναντικατάστατη μορφή στη μουσική βιομηχανία, καθώς και υπόδειγμα δημιουργικής και κοινωνικής προσφοράς​.