MARCIN feat. PORTUGAL. THE MAN “WHEN THE LIGHT GOES”

Ο Marcin, που καθήλωσε εκατομμύρια ανθρώπους με τις εντυπωσιακές του ικανότητες στην κιθάρα, κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο debut album του “Dragon In Harmony”. Όντας “one of the most talented guitarists of his generation”, σύμφωνα με το Guitar World, ο Marcin ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό του στυλ και την ευφυΐα του στο ντεμπούτο του ως solo καλλιτέχνης, στο οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για συνεργασίες όπως αυτές με τους Portugal.The Man, Tim Henson των Polyphia, Delaney Bailey και Ichiko Nito.

Μαζί με το debut album του μας παρουσιάζει και το ολοκαίνουριο music video για το “When the Light Goes”, σε συνεργασία με τους Portugal.The Man. Σε σκηνοθεσία του ίδιου του Marcin, το video μας αφηγείται μία ιστορία βασισμένη στη σλαβική μυθολογία και τους ατμοσφαιρικούς στίχους του Gourley.

“Βλέπαμε συχνά τον Marcin στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης“, αναφέρει ο John Gourley από τους Portugal.The Man. “Εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που έπαιζε κιθάρα και από το πόσο φαινόταν να αγαπούσε αυτό που έκανε – σου έφτιαχνε τη διάθεση. Ήμουν στην Αλάσκα όταν έγραφα το τραγούδι, άκουγα το Coast to Coast και σκεφτόμουν τους ανθρώπους που έχουν εμμονή με συγκεκριμένα πράγματα, αληθινά ή μη, και αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλάει και το τραγούδι σε γενικές γραμμές.»

“Λατρεύω αυτό το συγκρότημα”, αναφέρει ο Marcin, ο οποίος ήταν στο λύκειο όταν κυκλοφόρησε το “Woodstock” από τους Portugal.The Man. “Τους απάντησα: ‘Eυχαριστώ για την υποστήριξη. Τι λέτε να συνεργαστούμε σε κάποιο από τα τραγούδια μου;’ Ο John ήταν γλυκύτατος κατά τη συνεργασία μας και δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσω. Η συνεργασία μας είναι μία από τις ομορφότερες αναμνήσεις μου.”

Με αναφορές από τα Rolling Stone, Billboard, Guitar World, Premier Guitar και άλλα περιοδικά, μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο The Late Show with Stephen Colbert αλλά και το πρώτο του εξώφυλλο για το Total Guitar, ο Marcin συνεχίζει να «δίνει το παρών» για θαυμαστές και followers μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, η βιρτουόζικη τεχνική του Marcin έχει υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, από σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Tom Morello, Paul Stanley, Madonna, Jungkook των BTS, Timbaland, Ty Dolla $ign και Wyclef Jean.

Σε παραγωγή με τον Dan Book (blink-182, Shania Twain, Britney Spears), το “Dragon in Harmony” περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Tim Henson των Polyphia (“Classical Dragon”, 3.4M views), την τραγουδοποιό Delaney Bailey (“Allergies”) και την κιθαρίστα Ichika Nito, μαζί με τις διασκευές των Nirvana (“Heart Shaped Box”), Justin Timberlake, Sade, Mozart, Debussy και Miles Davis/Bill Evans.

“Γεννήθηκα το 2000, τη χρονιά του Δράκου, και θα κυκλοφορήσω το ντεμπούτο μου το 2024, επίσης χρονιά του Δράκου, οπότε η κυκλοφορία αυτή μου φάνηκε κάτι πολύ φυσικό να συμβεί“, δηλώνει ο Marcin. “Ο δράκος είναι ένα φλογερό, μυθικό και αδάμαστο θηρίο που προκαλεί χάος. Και, έπειτα, έρχεται αυτή η ιδέα της αρμονίας, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια, έκανα τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα συνδύαζα απαραίτητα μεταξύ τους – όλα ήταν αποσπασματικά. Σήμερα, όμως, κάνω επιτέλους μια καλλιτεχνική δήλωση που είναι συνεκτική και όχι κατακερματισμένη. Ο δράκος βρίσκεται σε αρμονία.”

Ο Marcin συνδυάζει αβίαστα τη μελωδία, την αρμονία και τα κρουστά σε στυλ τύμπανου σε μια συλλογή από πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές στο Dragon in Harmony. “ ‘Guitar Is Dead’ είναι κατά κάποιο τρόπο η απάντησή μου στους πουριτανούς της κιθάρας“, λέει ο Marcin για το εναρκτήριο τραγούδι του album του και συνεχίζει: “Είναι σαν να λέω: ‘Ναι, έχεις δίκιο. Η κιθάρα είναι πεθάνει. Απλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι έχει ήδη γίνει‘. Ο στόχος μου ήταν πάντα να δείξω σε ένα ευρύ κοινό ότι το δικό μου στυλ ερμηνείας είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να παίζεις κιθάρα -δεν υπάρχει κάτι να σε εμποδίζει”.

Το 2022, ο Marcin λάνσαρε στην αγορά μια κιθάρα με την υπογραφή του μέσω της Ibanez Guitars, έχοντας τους Joe Satriani, Steve Vai, Tim Henson και Ichika Nito ως brand ambassadors.

Η πρώτη παγκόσμια περιοδεία του ως headliner έγινε sold-out σε Ασία και Βόρεια Αμερική μόλις μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, όπως έγινε και με το Gramercy Theatre της Νέας Υόρκης αλλά και το The Troubadour στο Λος Άντζελες. Η πρώτη του περιοδεία ως headliner στην Ευρώπη, στην οποία θα παρουσιάσει και το νέο του album, θα ξεκινήσει στις από το Παρίσι, τον Μάρτιο του 2025, και θα κάνει περάσει και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.