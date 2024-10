Οι χωρισμοί κάνουν τους τραγουδιστές να βγάζουν καλύτερα τραγούδια; Η Taylor είναι η απάντηση

Κάνει η αγάπη τους καλλιτέχνες καλύτερους; Μπορεί ένας χωρισμός να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν καλύτερα έργα; Η απάντηση σε όλα είναι ναι, ναι, ναι. Ο έρωτας παίζει ρόλο και μάλιστα περισσότερο απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε.

Σκέψου λίγο όλα τα συναισθήματα που νιώθεις όταν ερωτεύεσαι και όταν χωρίζεις. Όλα εκείνα που σε κάνουν να «πετάς» στα σύννεφα και όσα σε ρίχνουν ακόμα πιο χαμηλά. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν καμία διαφορά μαζί σου. Η μόνη διαφορά βασικά είναι πως όσα αισθάνονται τα εκφράζουν μέσα από την τέχνη τους. Μουσική, ζωγραφική, ποίηση.

Αναλογίσου απλά πόσα ποιήματα έγραψε η Πολυδούρη για τον μεγάλο της έρωτα, τον Καρυωτάκη, και θα συνειδητοποιήσεις γρήγορα πόση επίδραση έχουν τα συναισθήματα σε ό,τι κάνουμε, ακόμα και στη δουλειά μας.

Ρίχνοντας μια ματιά στη μουσική, δε μπορούμε να μην παραδεχτούμε πως δεν είναι λίγοι οι τραγουδιστές που γράφουν και τραγουδούν για τα μεγάλα τους πάθη. Και μπορεί η ωραία πλευρά του έρωτα να είναι γνωστή, το ίδιο και η αρνητική του χωρισμού, όμως τι γίνεται με εκείνες τις περίπλοκες καταστάσεις που αποκαλούμε situationship και πώς συνδέονται με τη μουσική;

Τι είναι το situationship και πώς επηρεάζει τους τραγουδιστές;

Όταν η Taylor Swift κυκλοφόρησε το The Tortured Poets Department πριν από μερικούς μήνες, πολλοί περίμεναν ότι θα άκουγαν ένα καταστροφικό άλμπουμ χωρισμού εμπνευσμένο από την εξαετή σχέση της με τον Joe Alwyn. Αντ’ αυτού, παρουσίασε πολλά καυστικά κομμάτια που πιστεύεται ευρέως ότι αφορούσαν μια αναφερόμενη δίμηνη σχέση με τον Matty Healy.

Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορεί ο όρος situationship, ο οποίος αφορά τους ανθρώπους που έχουν ρομαντική σχέση αλλά δεν είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν σοβαρά ο ένας στον άλλο.

Η Taylor Swift έχει δείξει ότι εμπνέεται από αυτό το είδος σχέσης που δημιουργεί, αλλά δεν είναι η μόνη. Λίγο μετά το παραπάνω τραγούδι, η Sabrina Carpenter κυκλοφόρησε το Short n’ Sweet, το οποίο πιστεύεται ότι είναι εν μέρει εμπνευσμένο από ένα έντονο και σύντομο ερωτικό τρίγωνο. Και τα δύο άλμπουμ έκαναν ντεμπούτο στην κορυφή των charts, με τη Swift να σπάει αρκετά ρεκόρ και να πετυχαίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων στην ιστορία.

Τελικά πότε το «situationship» μετατρέπεται σε «relationship»;

Προφανώς και τα άλμπουμ που έχουν ως θέμα τον χωρισμό είναι χαρακτηριστικά στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, όπως από το Jagged Little Pill της Alanis Morissette μέχρι το 21 της Adele.

Βέβαια, Taylor Swift και Sabrina Carpenter έχουν κερδίσει τις καλύτερες κριτικές αυτή τη στιγμή, αποδεικνύοντας ότι η κατάσταση που ονομάζεται situationship μπορεί να προκαλέσει επίδραση στη μουσική βιομηχανία, να εμπνεύσει και να δημιουργήσει πιο αληθινά τραγούδια.

Το «Down Bad» της Taylor δεν είναι τυχαίο

«Πες μου ότι ήμουν η εκλεκτή. Δείξε μου ότι αυτός ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από εμάς. Μετά στείλε με πίσω από όπου ήρθα», λέει η τραγουδίστρια στους πρώτους στίχους του τραγουδιού, εκφράζοντας και στη συνέχεια ένα αίσθημα μελαγχολίας επειδή δε μπορούσε να έχει κάποιον.

Taylor Swift – Down Bad (Official Lyric Video)

Αυτό το συναίσθημα είναι ίσως πιο εμφανές στο «The Smallest Man Who Ever Lived», με πολλά από τα κομμάτια του άλμπουμ The Tortured Poets Department να αφορούν ξεκάθαρα καταστάσεις situationships και να μην αποτελούν απλά, τυπικά τραγούδια χωρισμού.

«Dumb & Poetic» καταστάσεις για τη Sabrina

Άλλα περίμενε το κοινό από τη Sabrina Carpenter και άλλα παρέδωσε. Οι ποπ ευχάριστες αισθήσεις δε λείπουν, βέβαια, από τα τραγούδια της, όπως από το «Espresso», αλλά λίγοι προέβλεψαν πόσα τραγούδια φαίνεται να είναι εμπνευσμένα από ένα φημολογούμενο ερωτικό τρίγωνο μεταξύ αυτής, του Shawn Mendes και της Camila Cabello.

Μέσα από τα τραγούδια της, η Carpenter φαίνεται να σκέφτεται την κατάσταση που επικρατούσε τότε με λίγο χιούμορ και πολύ θάρρος, καθορίζοντας έτσι μερικές από τις επιτυχίες της μέχρι σήμερα.

Sabrina Carpenter – Dumb & Poetic (Official Lyric Video)

Οι situationships καθορίζουν τις επιτυχίες του σήμερα

Το situationship είναι η τάση στις σχέσεις σήμερα με πολλούς να αναζητούν τη συντροφικότητα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται τη δέσμευση και δεν είναι τυχαίο γιατί τα τραγούδια με αυτό το θέμα σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στη μουσική βιομηχανία.

Το Radical Optimism της Dua Lipa ασχολήθηκε με τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες του να βγαίνεις ραντεβού, συμπεριλαμβανομένου ενός γλυκόπικρου αποχαιρετισμού σε έναν εραστή στο «Happy for You». Το Hit Me Hard and Soft της Billie Eilish περιέγραψε μια σύντομη αλλά όμορφη περιπέτεια από το καρδιοχτύπι στο «Lunch» και την αιώνια αφοσίωση στο «Birds of a Feather» μέχρι έναν αδιάφορο, γεμάτο λύπη αποχαιρετισμό στο «L’Amour de Ma Vie».

Μετά το «είναι περίπλοκο» το situationship είναι το νέο relationship status

Δεδομένου ότι σήμερα άτομα ηλικίας 18-34 ετών έχουν βρεθεί σε αυτό το είδος σχέσης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, δε θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα «it’s complicated» ειδύλλια κυριαρχούν στη μουσική βιομηχανία. Άλλωστε, οι δημιουργίες των καλλιτεχνών είναι η απόδειξη του πώς ο έρωτας και ο χωρισμός μπορούν να καταστρέψουν το μυαλό.