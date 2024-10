Chappell Roan: Το δεύτερο άλμπουμ της θα είναι μία νέα εκδοχή της

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της Chappel Roan βρίσκεται επίσημα στα σκαριά, σύμφωνα με τον παραγωγό Dan Nigro.

Σε μια νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο Dan Nigro επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την 26χρονη τραγουδίστρια για το επόμενο μουσικό βήμα της μετά το επιτυχημένο πρώτο άλμπουμ της, «The Rise And Fall Of A Midwest Princess», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ανέβηκε στο No. 2 του Billboard 200.

Ο Dan Nigro, ο οποίος διαθέτει επίσης μία επιτυχημένη συνεργασία με την Olivia Rodrigo, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί πέντε τραγούδια για το δεύτερο άλμπουμ της Chappell Roan και σχολίασε: «Θα πω μόνο αυτό. Είναι μια νέα εκδοχή της Chappell.»

Ο παραγωγός ανέφερε ότι ένα τραγούδι περιέχει βιολί και ότι έχουν δημιουργήσει επίσης «ένα διασκεδαστικό, up-tempo country τραγούδι», «μερικές μπαλάντες» και ένα «mid-tempo rock τραγούδι».

Η ποικιλία αυτή υπόσχεται ένα δυναμικό και πολύπλευρο άλμπουμ, που θα εξερευνήσει νέα μουσικά μονοπάτια.

Ο Dan Nigro διευκρίνισε ότι η Chappell Roan δεν θα ασχοληθεί στιχουργικά με τις αρνητικές εμπειρίες της με τη φήμη, για τις οποίες η τραγουδίστρια δεν διστάζει να μιλήσει με ειλικρίνεια.

«Αυτό δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα τραγούδι. Γράφουμε ακόμα ενώ διασκεδάζουμε πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε, υποδηλώνοντας μια στροφή προς πιο αισιόδοξα και χαρούμενα θέματα.

Η ίδια η Chappell Roan, σε προηγούμενη συνέντευξή της στο Rolling Stone, είχε δώσει κάποιες πρώτες ενδείξεις για τους ήχους που θα συναντήσουμε στο νέο άλμπουμ της.

«Έχουμε ένα country τραγούδι. Έχουμε ένα χορευτικό τραγούδι. Έχουμε ένα που είναι πραγματικά ’80s, και έχουμε ένα ακουστικό, και έχουμε ένα που είναι πραγματικά ορχηστρικό, με ζωντανή μπάντα, με ατμόσφαιρα των ’70s», περιέγραψε.

«Είναι εξαιρετικά περίεργο», συμπλήρωσε, δημιουργώντας την εικόνα ενός μουσικού καλειδοσκοπίου, γεμάτο εκπλήξεις και αναπάντεχους συνδυασμούς.

Οι θαυμαστές υποψιάζονται ότι ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ θα μπορούσε να είναι το «Subway», το οποίο η Chappell Roan παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά στην εμφάνισή της στο μουσικό φεστιβάλ Governor’s Ball.

Μιλώντας στο Rolling Stone για το τραγούδι, η Roan δήλωσε ότι της αρέσει να το τραγουδά στη σκηνή, αλλά ότι πιθανότατα δεν θα κυκλοφορήσει ως single.

«Μου αρέσει απλώς να το τραγουδάω. Έχω άλλα δύο που θέλω πραγματικά να παρουσιάσω επίσης, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο», είπε.

«Όταν δεν ξέρω, απλά δεν έχω ακόμα καταλήξει, επειδή συνήθως ξέρω. Πάντα έχω μια απάντηση. Δεν νομίζω ότι είναι το “Subway”», συνέχισε.

Με βάση τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το δεύτερο άλμπουμ της Chappell Roan υπόσχεται να είναι ένα ταξίδι γεμάτο πολυμορφία, δημιουργικότητα και νέες μουσικές προσεγγίσεις.