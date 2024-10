Η προσμονή και τα τελευταία βήματα

Lady Gaga: Επιστρέφει στην pop με το νέο single «Disease» Η Lady Gaga κράτησε την υπόσχεσή της για το πρώτο single από το έβδομο άλμπουμ της. Η Lady Gaga επιβεβαιώνει την κυκλοφορία του νέου single «Disease». Λίγο μετά την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της, «Harlequin», η Lady Gaga επιστρέφει στην pop μουσική με το «Disease», το πρώτο single από το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της. Το «Disease» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου για να ανοίξει μία νέα εποχή για την καριέρα της pop star. Ενώ η επίσημη ανακοίνωση από την ίδια τη Lady Gaga εκκρεμεί, η δισκογραφική εταιρεία της, Universal Music, άνοιξε την αυλαία της προώθησης του «Disease» μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας που παρείχε συνδέσμους για το pre-save του single σε Spotify και Apple Music, εκτοξεύοντας στα ύψη τον ενθουσιασμό των θαυμαστών. Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, οι φανατικοί θαυμαστές της Lady Gaga είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τον τίτλο του single αφού παρατήρησαν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ήταν γραμμένοι οι τίτλοι ορισμένων τραγουδιών της στις πλατφόρμες streaming, σχηματίζοντας τη λέξη «Disease». Λίγες ώρες πριν η ιστοσελίδα της Universal Music γίνει viral, η Lady Gaga δημοσίευσε μία playlist στο Spotify με τα ίδια επτά τραγούδια, τοποθετημένα με τέτοια σειρά ώστε να σχηματίζουν τη φράση «Gaga Disease». Η Lady Gaga, γνωστή για την εκκεντρικότητα και την πρωτοπορία της, φαίνεται πως επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αποκαλύψει ορισμένους στίχους από το επερχόμενο τραγούδι της «Disease». Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι που εκτυλίσσεται σε μια σειράς ιστοσελίδων, οι φαν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στίχο – στίχο τη νέα μουσική δημιουργία της. Η αφετηρία δίνεται στην ιστοσελίδα gagadisease.com, όπου σε μαύρο φόντο εμφανίζεται η φράση «I could play the doctor». Η φράση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί και το URL της επόμενης ιστοσελίδας, icouldplaythedoctor.com Εκεί, αποκαλύπτεται ο επόμενος στίχος: «I can cure your disease». Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, με κάθε ιστοσελίδα να οδηγεί στην επόμενη, αποκαλύπτοντας σταδιακά ένα ολοκληρωμένο κομμάτι στίχων που πιθανότατα αποτελεί μέρος του ρεφρέν ή μιας στροφής του τραγουδιού. Το πλήρες απόσπασμα που προκύπτει είναι: «I could play the doctor/ I can cure your disease/ If you were a sinner/ I could make you believe/ Lay you down like one, two, three/ Eyes roll back in ecstasy/ I can smell your sickness/ I can cure ya/ Cure your disease.»Η Lady Gaga είχε ήδη αποκαλύψει ότι θα κυκλοφορούσε το πρώτο single του έβδομου άλμπουμ της τον Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο, ανάρτησε μία φωτογραφία με ένα πρόγραμμα με σημαντικές ημερομηνίες για την προώθηση της ταινίας «Joker: Folie à Deux», στην οποία πρωταγωνίστησε και ανάμεσα στις ημερομηνίες, υπήρχε και η σημείωση: «XX Οκτώβριος: LG7 πρώτο single». Η ταινία «Joker: Folie à Deux» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις αρχές του Οκτωβρίου και δεν σημείωσε την επιτυχία που αναμενόταν στα ταμεία. Παράλληλα, λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας, η Lady Gaga εξέπληξε τους θαυμαστές της με το άλμπουμ «Harlequin», εμπνευσμένο από τον ρόλο της στην ταινία. Το «Harlequin» αποτελείται κυρίως από διασκευές κλασικών τραγουδιών του Great American Songbook, όπως τα «Get Happy», «That’s Life» και «That’s Entertainment», με εξαίρεση δύο πρωτότυπα κομμάτια. Εν τω μεταξύ, η Lady Gaga συνεχίζει να απολαμβάνει την επιτυχία του ντουέτου της με τον Bruno Mars στο «Die With A Smile», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Το τραγούδι έκανε δυναμικό ντεμπούτο στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το τελευταίο ολοκληρωμένο pop άλμπουμ της ήταν το «Chromatica», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας. Το «Chromatica» σημείωσε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την πρώτη θέση στα charts και χαρίζοντας στη Lady Gaga τη Νο. 1 επιτυχία «Rain on Me» με την Ariana Grande. Με το «Disease», η Lady Gaga επιστρέφει στην pop σκηνή για ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη λαμπρή καριέρα της.