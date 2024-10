Ο James Blunt ανακοίνωσε πως θα αλλάξει το όνομά του και ο λόγος είναι το άλμπουμ Back to Bedlam

Το Back to Bedlam κλείνει 20 χρόνια -όπως και το «You’re beautiful» που ακούγαμε στο repeat το 2004- και ο James Blunt έβαλε ένα challenge στους θαυμαστές του.

O James Blunt, ο Άγγλος τραγουδιστής που γνωρίσαμε μέσα από το άλμπουμ του Back to bedlam, το μακρινό 2004 -ξέρεις τότε που αφιερώναμε το «You’re beautiful, you’re beautiful it’s true» και το «Goodbye my lover, goodbye my friend»– μπορεί να έχει αλλάξει λίγο εμφανισιακά, αφού δεν έχει πια τα μακριά μαλλιά που τον γνωρίσαμε, συνεχίζει όμως να ασχολείται με τη μουσική.