Έφυγε από την ζωή ο Liam Payne, o πρώην τραγουδιστής των One Direction

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Liam Payne – Έπεσε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες

Ο Liam Payne, διάσημος τραγουδιστής και σόλο καλλιτέχνης γνωστός για τη συμμετοχή του στο boy band One Direction, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 31 ετών στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Ο Βρετανός τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου. Παρόλο που έφτασαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, επιβεβαίωσαν ότι ο Liam Payne είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές είχαν κληθεί σε ένα ξενοδοχείο στο Palermo σχετικά με «έναν επιθετικό άνδρα που ενδέχεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ».

Ο Liam Payne βρέθηκε στην εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου όταν έφτασαν οι διασώστες.

Ο γιατρός Alberto Crescendi επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή στην τηλεόραση της Αργεντινής.

«Στις 17:04 ειδοποιηθήκαμε μέσω της άμεσης δράσης για ένα άτομο που βρισκόταν στην εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου Casa Azul», ανέφερε.

«Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε η ομάδα άμεσης βοήθειας και επιβεβαίωσε τον θάνατο αυτού του άνδρα, για τον οποίο αργότερα μάθαμε ότι ήταν μέλος μουσικού συγκροτήματος», συνέχισε.

Ο Crescendi περιέγραψε επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, δεν υπήρχε τρόπος να ανανήψει ο Liam Payne μετά την πτώση, δηλώνοντας.

«Είχε τραύματα που δεν επέτρεπαν να ζήσει εξαιτίας της πτώσης του. Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσαμε να κάνουμε», είπε.

Ο Liam Payne ξεκίνησε την καριέρα του το 2008, όταν έκανε ακρόαση για το «X Factor».

Αφού πέρασε στην επόμενη φάση με μια διασκευή του τραγουδιού «Fly Me To The Moon» του Frank Sinatra, αποκλείστηκε τελικά πριν επιστρέψει στο talent show το 2010, όπου επιλέχθηκε από τον Simon Cowell να συνεργαστεί με τους Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson και Niall Horan για να σχηματίσουν τους One Direction.

Μετά τη συμμετοχή τους στο «The X Factor», οι One Direction κυκλοφόρησαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 2010, μεταξύ των οποίων τραγούδια όπως τα «What Makes You Beautiful» και «Night Changes».

Αφού κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ, τα μέλη του συγκροτήματος τελικά ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, με τον Liam Payne να ξεκινά σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το μοναδικό άλμπουμ του, «LP1», το 2019, περιλαμβάνοντας επιτυχίες όπως τα «Strip That Down» και «Live Forever».

Παρόλο που ο Liam Payne δεν έκανε εκτεταμένες περιοδείες, είχε προγραμματίσει μία περιοδεία στη Λατινική Αμερική για τον Σεπτέμβριο του 2023, μέχρι που αναγκάστηκε να την αναβάλει λόγω προβλημάτων υγείας τον Αύγουστο του 2023.

Ο Liam Payne δεν είχε κυκλοφορήσει νέο υλικό εκτός από διάφορα singles, συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιού «Sunshine» για την ταινία «Ron’s Gone Wrong» το 2021.

Επίσης, δούλευε πάνω στο δεύτερο άλμπουμ του και είχε επιστρέψει στη δισκογραφία με το single “Teardrops” τον Μάρτιο του 2024.

Ο Liam Payne αφήνει πίσω του ένα παιδί 7,5 ετών, τον γιο του Bear Grey, τον οποίο καλωσόρισε με την τραγουδίστρια Cheryl Cole τον Μάρτιο του 2017.

Ο Liam Payne πάλευε με τον εθισμό από τα έντονα χρόνια των One Direction – Όσα είχε πει ο τραγουδιστής για τις μάχες του τρία χρόνια πριν τον θάνατό του.

Το 2021, ο τραγουδιστής μίλησε με ειλικρίνεια στο podcast «Diary of a CEO» για τη μάχη του με την κατάθλιψη και τον εθισμό στις ουσίες κατά τη διάρκεια της χαοτικής περιόδου των One Direction.

Η μάχη του με το αλκοόλ επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown της Αγγλίας για την πανδημία του COVID-19 το 2020, όταν ο τραγουδιστής έκανε ένα διάλειμμα λόγω εξάντλησης αφού δούλευε σε νέα μουσική για μήνες.

Τελικά, το lockdown αποδείχθηκε το «χειρότερο πράγμα στον κόσμο» για εκείνον.

«Έχοντας πολύ χρόνο στο σπίτι – νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι είχαν το ίδιο πράγμα: αλκοόλ. Γινόταν όλο και νωρίτερα και νωρίτερα και νωρίτερα – ήταν όλο και πιο εύκολο να στραφείς εκεί», παραδέχθηκε.

«Αυτό που έχω βρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με το αλκοόλ είναι τα όρια. Αν είσαι στο Zoom μπορείς πιθανώς να τη γλιτώσεις αν είσαι λίγο μεθυσμένος, όταν δεν θα έπρεπε να είσαι», πρόσθεσε.