Το «Moon Music» είναι το πέμπτο άλμπουμ των Coldplay που ανεβαίνει στο No.1 του Billboard 200.

Οι Coldplay επιστρέφουν στην κορυφή των αμερικανικών charts, με το νέο άλμπουμ τους «Moon Music» να κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Moon Music» είναι το πέμπτο άλμπουμ των Coldplay που φτάνει στην κορυφή του διάσημου chart και το πρώτο μετά από μία δεκαετία.

Το «Moon Music» σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, πραγματοποιώντας πωλήσεις ισοδύναμες των 120.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τη Luminate.

Από αυτό το ποσό, οι 106.000 αντιστοιχούν σε πωλήσεις παραδοσιακών άλμπουμ, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για το συγκρότημα από το 2015.

Το «Moon Music» αποτελεί το δέκατο άλμπουμ των Coldplay που καταφέρνει να εισέλθει στο Top 10 του Billboard 200. Το συγκρότημα είχε προηγουμένως κατακτήσει την κορυφή με τα άλμπουμ «Ghost Stories» (2014), «Mylo Xyloto» (2011), «Viva La Vida or Death and All His Friends» (2008) και «X&Y» (2005).

Η ακτινογραφία των πωλήσεων του «Moon Music»

Από τις 120.000 μονάδες του «Moon Music», οι 106.000 αντιστοιχούν σε παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ, κατατάσσοντας τη νέα δισκογραφική δουλειά των Coldplay στην κορυφή του Top Album Sales Chart.

Οι υπόλοιπες 13.000 μονάδες αντιστοιχούν στα 16,71 εκατομμύρια on-demand streams των τραγουδιών του άλμπουμ και τέλος, 1.000 είναι οι μονάδες που αντιστοιχούν στις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Η τελευταία φορά που οι Coldplay σημείωσαν μεγαλύτερες πωλήσεις στην αμερικανική αγορά ήταν με το άλμπουμ «A Head Full of Dreams» το 2015, το οποίο πραγματοποίησε 210.000 μονάδες κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, εκ των οποίων οι 195.000 ήταν παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ.

Η επιτυχία του «Moon Music» οφείλεται εν μέρει και στην ποικιλία των εκδόσεων που κυκλοφόρησαν.

Το άλμπουμ διατέθηκε σε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, συμπεριλαμβανομένων δύο υπογεγραμμένων εκδόσεων και μίας έκδοσης με τρία bonus tracks) και έξι εκδόσεις CD, συμπεριλαμβανομένης μίας υπογεγραμμένης έκδοσης και μίας «notebook edition» σε συλλεκτική συσκευασία με bonus ηχητικά μηνύματα. Όλες οι εκδόσεις κατασκευάστηκαν με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Το «Moon Music» κυκλοφόρησε επίσης σε τουλάχιστον τέσσερις ψηφιακές εκδόσεις, εκ των οποίων οι δύο περιελάμβαναν 10 bonus tracks η καθεμία.

Το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Coldplay προσέφερε τις ψηφιακές εκδόσεις με έκπτωση κατά την εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ.

Οι πωλήσεις βινυλίου του «Moon Music» έφτασαν τις 29.000 κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου των Coldplay στις ΗΠΑ.

Ένας από τους προπομπούς του άλμπουμ ήταν το single «feelslikeimfallinginlove», το οποίο έφτασε στο No. 81 του Billboard Hot 100 και έγινε επίσης το 15ο και το 12ο τραγούδι των Coldplay που ανεβαίνει αντίστοιχα στο Top 10 των charts Alternative Airplay και Adult Pop Airplay.

Η κυκλοφορία του «Moon Music» στις 4 Οκτωβρίου συνοδεύτηκε από μία σειρά εμφανίσεων και συνεντεύξεων του συγκροτήματος και του frontman Chris Martin σε διάφορες αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «CBS Sunday Morning», το «QVC», το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», το «Saturday Night Live» και το «Today».

Οι Coldplay ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση μεταξύ των βρετανικών συγκροτημάτων με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Billboard 200.

Στην κορυφή βρίσκονται οι Beatles με 19 άλμπουμ στο No. 1, ακολουθούν οι Rolling Stones με εννέα άλμπουμ και οι Led Zeppelin με επτά άλμπουμ.

Οι Coldplay, οι Pink Floyd και οι Winngs (συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ως Wings ή Paul McCartney and Wings) μοιράζονται την τέταρτη θέση με πέντε No. 1 άλμπουμ έκαστος.

Εν τω μεταξύ, το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter υποχώρησε στη δεύτερη θέση του Billboard 200 με 93.000 πωλήσεις (μείωση 8%). Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε την πρώτη θέση στο Top Streaming Albums Chart για έκτη μη συνεχόμενη εβδομάδα.