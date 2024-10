MTV EMA 2024: Η Taylor Swift προηγείται στις υποψηφιότητες των βραβείων

Η 30ή επέτειος των MTV Europe Music Awards πλησιάζει και η αγωνία για τους νικητές κορυφώνεται.

Η λαμπερή τελετή απονομής θα λάβει χώρα στο Co-op Live στο Μάντσεστερ, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, και οι υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και συγκινήσεις.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Taylor Swift προηγείται των υποψηφιοτήτων στα MTV EMA, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά επτά υποψηφιότητες.

Μεταξύ άλλων, η Taylor Swift είναι υποψήφια για τα βραβεία του Καλύτερου Βίντεο, του, Καλύτερου Τραγουδιού και της Καλύτερης Συνεργασίας για το «Fortnight» με τον Post Malone, καθώς για τα βραβεία του Καλύτερου Καλλιτέχνη, του Best Live και του Biggest Fans.

Ακολουθούν η Ariana Grande, η Billie Eilish, η Charli XCX και η Sabrina Carpenter, οι οποίες έχουν λάβει από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, αποδεικνύοντας την ισχυρή τους παρουσία στη μουσική σκηνή.

Η Beyonce, ο Kendrick Lamar, η Lisa των BLACKPINK και η Ayra Starr έχουν αποσπάσει από τέσσερις υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Chappel Roan, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της, κερδίζει τις πρώτες υποψηφιότητές της στα MTV EMA, στις κατηγορίες Καλύτερου Τραγουδιού («Good Luck, Babe!»), Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, Καλύτερου Push και Biggest Fans.

Από τις 8 Οκτωβρίου, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε διάφορες κατηγορίες, όπως το Καλύτερο Τραγούδι, τον Καλύτερο Καλλιτέχνη και την Καλύτερη Συνεργασία, μέχρι τις 01:00 τα μεσάνυχτα στις 6 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, οι θεατές από 23 περιοχές σε όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίσουν για τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες στις κατηγορίες Καλύτερου Περιφερειακού Καλλιτέχνη.

Ο νικητής του βραβείου για το Καλύτερο Βίντεο θα επιλεγεί από το MTV.

Αξίζει να σημειωθεί ήταν η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV EMA τις δύο προηγούμενες χρονιάς.

Το 2023, κέρδισε τέσσερα βραβεία στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όπου και πρόσθεσε στη συλλογή της άλλα τρία βραβεία το 2024, όταν η διοργάνωση επρόκειτο να διεξαχθεί στο Παρίσι αλλά ακυρώθηκε λόγω τρομοκρατικής απειλής.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που ακυρώθηκαν τα MTV EMA. Οι νικητές της περσινής διοργάνωσης ανακοινώθηκαν τελικά μέσω διαδικτύου, χωρίς να πραγματοποιηθεί τελετή απονομής.

Οι υποψηφιότητες

BEST SONG

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso

BEST VIDEO

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

Charli XCX – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST ARTIST

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BEST COLLABORATION

Charli XCX & Billie Eilish – Guess

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Peso Pluma, Anitta – Bellakeo

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST NEW

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

BEST POP

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BEST AFROBEATS

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

BEST ROCK

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings Of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

BEST LATIN

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

BEST K-POP

Jimin

Jung Kook

LE SSERAFIM

Lisa

NewJeans

Stray Kids

BEST ALTERNATIVE

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

Yungblud

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

BEST HIP-HOP

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

Usher

Victoria Monét

BEST LIVE

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

BEST PUSH

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

BIGGEST FANS

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli XCX

Katy Perry

Lisa

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift