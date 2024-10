Το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter βρίσκεται για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει την κυριαρχία της.

Το νέο άλμπουμ «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter ανεβαίνει ξανά στο No. 1 του Billboard 200, συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του chart.

Το άλμπουμ πραγματοποίησε πωλήσεις ισοδύναμες των 100.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου (αύξηση λιγότερο από 1%), σύμφωνα με τη Luminate.

Το «Short n’ Sweet» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του στις 23 Αυγούστου, πέρασε τις πρώτες τρεις εβδομάδες του στην κορυφή του chart.

Στη συνέχεια, έδωσε τη θέση του για δύο εβδομάδες στο mixtape «Days Before Rodeo» του Travis Scott και στο «Mixtape Pluto» του Future το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

Από τις 100.000 μονάδες που συγκέντρωσε το «Short n’ Sweet», 85.000 (αύξηση 1%) είναι οι μονάδες που αντιστοιχούν στα 114,24 εκατομμύρια on-demand επίσημα streams των 12 τραγουδιών του άλμπουμ, το οποίο διατηρείται παράλληλα στο Νο. 1 στο chart των Top Streaming Albums.

Επίσης, οι παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται 14.000 (μείωση 3%) και οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ 1.000 (μείωση 2%).

Η Sabrina Carpenter, σχολιάζοντας την είδηση της επιστροφής του «Short n’ Sweet» για τέταρτη εβδομάδα στο Νο. 1, απλώς πληκτρολόγησε πέντε emoji με πρόσωπα που τρέμουν στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram να δείξει ότι η επιτυχία του άλμπουμ της την έχει συγκλονίσει.

Το «Short n’ Sweet», το οποίο περιέχει τις επιτυχίες «Espresso», «Please Please Please» και «Taste», είναι σε γενικές γραμμές το πιο εμπορικά επιτυχημένο άλμπουμ της Sabrina Carpenter μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Short n’ Sweet» είναι το πρώτο άλμπουμ της που ανέβηκε στο Top 10 — πόσο μάλλον στο Νο. 1 — στο Billboard 200.

«Δεν μπορώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Το πρώτο μου άλμπουμ στο No. 1!», έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram όταν το «Short n’ Sweet» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

«Σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε μένα όλα αυτά τα χρόνια! Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα από όλα αυτά χωρίς εσάς. Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό. Σας αγαπώ όλους», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η Sabrina Carpenter συνεχίζει την ασταμάτητη κυριαρχία της στο Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου με την επιτυχία της «Taste», η οποία παραμένει στο Νο. 1 για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Τις τελευταίες επτά ημέρες, το τραγούδι έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια streams, διατηρώντας άνετα το προβάδισμα μπροστά από το «Good Luck, Babe!» της Chappel Roan , το οποίο βρίσκεται στο Νο. 2.

Παρά την αδιάκοπη προσπάθειά του για την κορυφή, το «Good Luck, Babe!» δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεπεράσει την εντυπωσιακή πορεία της Sabrina Carpenter.

Το «Taste» είναι το τρίτο συνεχόμενο τραγούδι της που κατακτά την πρώτη θέση στα βρετανικά charts, μετά το «Espresso» (7 εβδομάδες στο No. 1) και το «Please Please Please» (5 εβδομάδες στο No. 1).