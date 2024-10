Ο Joe Jonas αφαίρεσε τον στίχο για τον Diddy από το «Cake By The Ocean» των DNCE

Ο Joe Jonas δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που αφαιρεί κάθε αναφορά για τον Diddy από τα τραγούδια του.

Ο Joe Jonas αφαίρεσε την αναφορά στον Diddy από το τραγούδι «Cake By The Ocean» του συγκροτήματός του DNCE.

Ενώ ο Joe Jonas συνηθίζει να τραγουδά το «Cake By The Ocean» στις συναυλίες του με τους Jonas Brothers, σε μία εμφάνιση του συγκροτήματος στη Λυόν της Γαλλίας στις 28 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής άλλαξε για πρώτη φορά τους στίχους του τραγουδιού για να αφαιρέσει κάθε αναφορά στον Diddy, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του ράπερ και την πρόσφατη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η οποία έγινε viral στα social media, ο Joe Jonas άλλαξε τον στίχο «Walk for me, baby / I’ll be Diddy, you’ll be Naomi» σε «Walk for me, baby / I’ll be watching you be Naomi».

Ο αρχικός στίχος του «Cake By The Ocean» αναφερόταν στις φήμες ότι ο Diddy είχε σχέση με το supermodel Naomi Campbell τη δεκαετία του 20

Σύμφωνα με τα βίντεο από τη συναυλία στο LDLC Arena της Λυόν που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από τους θεατές, ο Joe Jonas φαίνεται να διστάζει πριν κάνει την αλλαγή στους στίχους.

Ο Joe Jonas δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που αλλάζει τους στίχους των τραγουδιών του για να αφαιρέσει κάθε αναφορά στον Diddy.

Τον Αύγουστο, η Kesha αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να ηχογραφήσει ξανά το πρώτο της single, «TiK ToK», μόλις αποκτήσει τα νόμιμα δικαιώματα για να το κάνει, ώστε να αλλάξει τους στίχους.

H Kesha τραγούδησε για πρώτη φορά το «TiK ToK» με αλλαγμένους στίχους όταν ανέβηκε στη σκηνή του Coachella 2024, τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Reneé Rapp.

Ο Diddy συνελήφθη στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο και του απαγγέλθηκαν για trafficking, διάπραξη οργανωμένου εγκλήματος και μαστροπεία. Ο 54χρονος καλλιτέχνης έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Marc Agnifilo δήλωσε ότι έχει καταθέσει έφεση κατά της άρνησης εγγύησης, με τον ράπερ να υπόσχεται ότι δεν θα συναντά καμία γυναίκα εκτός από τα μέλη της οικογένειάς του και ότι θα υποβάλλεται σε εβδομαδιαία τεστ ναρκωτικών εάν αφεθεί ελεύθερος.

Επίσης, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι 120 φερόμενα θύματα ετοιμάζουν αγωγές κατά του Diddy για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων 25 ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Tony Buzbee από το Τέξας, η πλειοψηφία των 120 πιθανών μηνύσεων αναμένεται να κατατεθεί κάποια στιγμή αυτόν τον μήνα.

Η επόμενη ακρόαση του Diddy στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του TMZ με τίτλο «The Downfall of Diddy: The Indictment», ο δικηγόρος του Diddy δήλωσε ότι ο ράπερ είναι «αξιοσημείωτα θετικός» ενώ βρίσκεται στη φυλακή και έχει «συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι εδώ βρίσκεται προς το παρόν» και ότι «εστιάζει στην υπεράσπισή του».