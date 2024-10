Η Lady Gaga αποκαλύπτει το “Harlequin” Ενώ οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ της Lady Gaga, εκείνη περιποιήθηκε τα Little Monsters της με ένα συναρπαστικό μουσικό έργο: “Harlequin” . Κυκλοφόρησε πριν από το Joker: Folie à Deux , στο οποίο η Gaga υποδύεται τη Harley Quinn, αυτό το άλμπουμ 13 κομματιών αποτυπώνει την άγρια ​​ουσία του χαρακτήρα, συνδυάζοντας αγαπημένα σόου με πρωτότυπες συνθέσεις που αντικατοπτρίζουν τις διπλές ταυτότητες της Harley.

Εμπνευσμένη από τη βαθιά της σχέση με τη Harley Quinn, το Harlequin της Gaga δεν είναι απλώς ένα soundtrack. Eίναι μια γιορτή της μουσικής αφήγησης. Καλύπτοντας διαχρονικά κλασικά όπως το “Good Morning” από το Singing in the Rain και το “If My Friends Could See Me Now” από το Sweet Charity , η Gaga επαναλαμβάνει αυτά τα τραγούδια μέσα από τον πρωτοποριακό φακό της. Κάθε εξώφυλλο μοιάζει με ένα ταξίδι στο χαοτικό, αδάμαστο μυαλό της Harley Quinn.

Ωστόσο, ο Αρλεκίνος είναι κάτι παραπάνω από εξώφυλλα. Η Lady Gaga προσφέρει δύο πρωτότυπα κομμάτια: το “Folie à Deux”, ένα στοιχειωμένο βαλς που αντικατοπτρίζει την ψυχολογική ένταση του κόσμου του Τζόκερ και το “Happy Mistake”, μια ωμή, ακουστική μπαλάντα. Το “Happy Mistake” που γράφτηκε από κοινού με το BloodPop, εξερευνά την εσωτερική σύγκρουση των σπασμένων χαρακτήρων στο κοινό. Ο αρραβωνιαστικός της Gaga Michael Polansky ήταν επίσης συμπαραγωγός του άλμπουμ, δίνοντας προσωπική σημασία στο έργο.

Η Gaga εξήγησε τη σχέση της με τον χαρακτήρα και τη δημιουργία του άλμπουμ: «Η Harley δεν με άφησε δημιουργικά μετά τα γυρίσματα. Ήθελα αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει αυτό. Αν ήθελα να είναι μπλουζ, είναι μπλουζ. Αν ήθελα funk, είναι funk. Είναι πολύπλοκη και αυτό το άλμπουμ τιμά αυτή την ελευθερία».

Mε την κωδική ονομασία “LG 6.5” πριν από την κυκλοφορία του, το Harlequin δεν είναι η συνέχεια του Chromatica της Gaga.

Προς το παρόν, ο Harlequin προσφέρει μια συναρπαστική, απρόβλεπτη μουσική εμπειρία – έναν αληθινό φόρο τιμής στον χαρακτήρα της Harley Quinn και μια απόδειξη της ευελιξίας της Gaga τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως παραγωγός.