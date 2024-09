Ο Damiano βγάζει το δικό του single κι όλοι ανησυχούν για το μέλλον των Måneskin

ΟDamiano David κάνει το ντεμπούτο του στη solo καριέρα, χωρίς τους Måneskin στο πλευρό του. Τι project ετοιμάζει; Πού πήγαν οι Måneskin;

Ο 25χρονος Ιταλός τραγουδιστής – ο οποίος έγινε διάσημος όταν το ροκ συγκρότημα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2021 με το «Zitti e buoni» – έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Ποιος ο λόγος;

Ο ίδιος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ετοιμάζει το πρώτο του solo project, με το κομμάτι «Silverlines», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Damiano μας είχε προετοιμάσει τις τελευταίες ημέρες για αυτό που ετοιμάζει, αλλά πλέον είναι επίσημο. Την παραγωγή του single επιμελήθηκε ο Labrinth.

Σε ένα εντυπωσιακό trailer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφηγείται ο τραγουδιστής, καθώς βρίσκεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, λέει: «Το όνομά μου είναι Damiano David. Γεννήθηκα το 1999 στη Ρώμη της Ιταλίας. Αγαπώ τη μουσική, τις τέχνες και τις γυναίκες. Μου αρέσει η αίσθηση των όμορφων ρούχων και η μυρωδιά ενός ωραίου αρώματος. Στη ζωή μου υπήρξα κλέφτης, ψεύτης, εραστής, μεταμορφωτής. Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο για να βρω τη φωνή μου, μόνο και μόνο για να καταλήξω εκεί που ξεκίνησαν όλα. Με λένε Damiano David και σήμερα είναι η πρώτη μέρα της ζωής μου».

Ο Damiano δεν είναι το μόνο μέλος του συγκροτήματος που ξεκινά solo καριέρα, καθώς η μπασίστρια Victoria De Angelis κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της single.

Η Victoria De Angelis, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της solo single, με τη συμμετοχή της Anitta, την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στο NME: «Μόλις ολοκληρώσαμε την περιοδεία μας πριν από δύο εβδομάδες και πήγε καταπληκτικά, οπότε τώρα έχουμε μια μικρή «στιγμή χαλάρωσης», αλλά φυσικά δεν έχουμε τελειώσει».