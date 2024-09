Η επιστροφή του Sting είναι πλέον γεγονός αφού ο ίδιος ανακοίνωσε μια σειρά από υπαίθριες συναυλίες και εμφανίσεις σε φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο για το καλοκαίρι του 2025.

Η περιοδεία αυτή θα περιλαμβάνει συναυλίες σε διάφορες πόλεις και μεγάλες φεστιβαλικές σκηνές, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στη σκηνή και την ευκαιρία να τραγουδήσει τα κλασικά του τραγούδια σε νέο κοινό. Οι συναυλίες του αναμένεται να είναι γεμάτες από τις μεγάλες επιτυχίες του, όπως το “Every Breath You Take” και “Fields of Gold“, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στους θαυμαστές του.