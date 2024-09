Αναστάτωση προκλήθηκε στο Twitter το τελευταίο 24 μετά από ένα ποστ του Zach Bryan για τον Kanye West. Ο Bryan έκανε σχόλιο που στο οποίο υποστήριζε ότι το άλμπυμ πολλοί θεώρησαν ακατάλληλο, με αποτέλεσμα φανατικοί θαυμαστές της Taylor Swift να ασκήσουν έντονη πίεση. Αυτό οδήγησε τον Bryan να διαγράψει τον λογαριασμό του στο “X” (Twitter). Το περιστατικό δημιουργεί ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο των social media στις καριέρες των καλλιτεχνών και πώς οι φανς μπορούν να επηρεάσουν δημόσιες αντιδράσεις.

Η Taylor Swift και η Ye είχαν μια μακροχρόνια κόντρα από τότε που ο ράπερ της πήρε το μικρόφωνο καθώς έλαβε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο στα VMAs του 2009.

Click to accept marketing cookies and enable this content

Το 2016, ο Ye κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι του “Famous” που περιελάμβανε γυμνά γλυπτά της Swift. Το τραγούδι ισχυρίζεται επίσης ότι αυτός την έκανε διάσημη.

Το 2023, η Swift είπε ότι εκτός από το τραγούδι και η διαρροή της Kim Kardashian για ένα υποτιθέμενο τηλεφώνημα μεταξύ της ίδιας και του Ye την οδήγησαν «ψυχολογικά σε ένα μέρος που δεν έχω ξαναπάει».

Ο Bryan, ο οποίος έκτοτε έχει απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του X, πήγε στα Instagram Stories του χθες (19 Σεπτεμβρίου) για να ξεκαθαρίσει τυχόν υποθέσεις σχετικά με την ανάρτησή του, ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές του (και της Swift) για τυχόν παρεξηγήσεις.

«…παιδιά, δεν στόχευα να προσβάλω την Τέιλορ το προηγούμενο βράδυ», έγραψε ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός στα Stories του στο Instagram, λέγοντας ότι άκουγε τη συνεργασία της Taylor Swift και του Post Malone , Fortnight .

Σύγκρινα μεθυσμένος δύο άλμπυμ και μου βγήκε λάθος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω από τον Ye και μιλούσα καθαρά μουσικά. Λατρεύω τη μουσική του Taylor και προσεύχομαι να ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος και κάνω tweet ανόητα πράγματα. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να της το εξηγήσω αυτό».