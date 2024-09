Ο Bruno Mars άκουσε το Flowers και θυμήθηκε ένα χρόνο μετά ότι η Miley Cyrus του έκλεψε το τραγούδι

Μια φορά κι έναν καιρό, ο Bruno Mars θυμήθηκε να μηνύσει τη Miley Cyrus για το Flowers, γιατί δεν του απέδωσε τα πνευματικά δικαιώματα. Τι συνέβη;

Το «Flowers» έχει κυκλοφορήσει εδώ και έναν χρόνο κι έχει κάνει τεράστια επιτυχία όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Bruno Mars ίσως έχει λίγο διαφορετική άποψη για την επιτυχία του τραγουδιού. Η Miley Cyrus μηνύθηκε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αφού φέρεται να αντέγραψε τον Bruno Mars στη δημιουργία της επιτυχίας της που κέρδισε Grammy, «Flowers».

Με ποιο τραγούδι φέρεται να μοιάζει το «Flowers»;

Σύμφωνα με τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, η Tempo Music Investments – η οποία υποστηρίζει ότι κατέχει ένα μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων του κομματιού του Mars – ισχυρίζεται ότι το επιτυχημένο single της Cyrus του 2023 έχει «πολλές μουσικές ομοιότητες» με την μπαλάντα του Bruno Mars «When I Was Your Man» του 2012. Επίσης, υποστηρίζει πως το ρεφρέν, η αρμονία, η μελωδία, η εξέλιξη των συγχορδιών και οι στίχοι του «Flowers» πάρθηκαν «σκόπιμα» από το τραγούδι του Bruno Mars.

Ο Mars, ωστόσο, δεν κατονομάζεται ως ενάγων στην κατάθεση.

Η Tempo Music ζητά αποζημίωση που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς και να απαγορεύσει στην Cyrus να αναπαράγει, να διανέμει ή να ερμηνεύει δημόσια το τραγούδι.

Η αγωγή αναφέρει πως «Κάθε θαυμαστής του When I Was Your Man του Bruno Mars γνωρίζει ότι το Flowers της Miley Cyrus δεν πέτυχε όλη αυτή την επιτυχία από μόνο του. Το Flowers αντιγράφει πολυάριθμα μελωδικά, αρμονικά και στιχουργικά στοιχεία του When I Was Your Man, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του μελωδικού τόνου και της ακολουθίας του στίχου, της συνδετικής γραμμής του μπάσου, ορισμένων μέτρων του ρεφρέν, ορισμένων θεατρικών μουσικών στοιχείων, στιχουργικών στοιχείων και συγκεκριμένων ακολουθιών των συγχορδιών».

Συνεχίζει λέγοντας ακόμα ότι «Είναι αναμφισβήτητο με βάση τον συνδυασμό και τον αριθμό των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο ηχογραφήσεων ότι το Flowers δεν θα υπήρχε χωρίς το When I Was Your Man. Με το Flowers, οι Cyrus, Hein και Pollack δημιούργησαν παράγωγο έργο του When I Was Your Man χωρίς άδεια».

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από τους δύο τραγουδιστές.

Νωρίτερα φέτος, η Miley Cyrus έλαβε τα πρώτα της Grammy, αφού το «Flowers» κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία. Το τραγούδι πέρασε οκτώ εβδομάδες στο Νο 1 στις ΗΠΑ πέρυσι και 10 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτό το βραβείο είναι καταπληκτικό, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί η ζωή μου ήταν όμορφη χθες», είπε η Cyrus κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την αποδοχή του βραβείου για τον δίσκο της χρονιάς, όπως αναφέρει το Page Six.

«Δεν θα πάρουν όλοι στον κόσμο ένα Grammy, αλλά όλοι σε αυτόν τον κόσμο είναι ξεχωριστοί, οπότε παρακαλώ μην νομίζετε ότι αυτό είναι σημαντικό.»

Μοιάζουν πράγματι τόσο πολύ τα δύο τραγούδια; Αυτό δεν μένει παρά να το κρίνεις, ακούγοντας και τα δύο.