PRIMER MUSIC FESTIVAL 2024 | HIGHLIGHTS ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ!

PRIMER MUSIC FESTIVAL 2024

We Dared, We Loved, We Raved… … Και βιώσαμε, μαζί με την κοινότητα

του Primer Nation,

το πιο φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό

γεγονός της χρονιάς! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINKS:

MAIN STAGE | AFTERHOURS STAGE Το Primer Music Festival,

έφερε και φέτος στην Ελλάδα

τους superstars της παγκόσμιας EDM

όπως κάνει σταθερά από το 2018. Οι MARTIN GARRIX, ERIC PRYDZ, RÖYKSOPP LIVE,

KÖLSCH, AGENTS OF TIME, ARGY, MORTEN, GORDO,

MISS MONIQUE, JUICY M, TUJAMO,

CHRISTIAN CAMBAS, NICK JOJO, PEDRIK και PLAYMEN επαναπροσδιόρισαν την έννοια του φεστιβαλικού πάρτυ,

σε ένα 2ήμερο και 18 ώρες μουσικής

που κάλυψε όλο το φάσμα

του σύγχρονου ηλεκτρονικού χορευτικού ήχου! Και όλα αυτά,

με τη συνδρομή του εντυπωσιακότερου stage

που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική διοργάνωση: 800 τμ οθονών led,

lasers, φωτιζόμενα βραχιόλια, άρτια visual fx και ήχος,

συνδυάστηκαν για να δώσουν ένα τελικό αποτέλεσμα

που άφησε το δικό του μοναδικό αποτύπωμα

και ανέβασε τον πήχη όσο καμία άλλη παραγωγή στο παρελθόν.