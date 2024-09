Charli XCX, Troye Sivan και Dua Lipa ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μία συνεργασία μεταξύ της Charli XCX, του Troye Sivan και της Dua Lipa επιβεβαιώθηκε από τον συνεργάτη και παραγωγό του Sivan, zhone.

Αφού η Charli XCX ανακοίνωσε πρόσφατα το το τέλος του Brat Summer – το πολιτιστικό φαινόμενο που είδε το άλμπουμ της «Brat» να κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα – άφησε να εννοηθεί ότι μία νέα κυκλοφορία είναι καθ’ οδόν.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέβασε στον ιδιωτικό λογαριασμό της 360_brat στο Instagram ένα ηχητικό μήνυμα όπου η Dua Lipa μιλάει στα ισπανικά.

Στο βίντεο, η Dua Lipa ακούγεται να λέει: «Charli, Troye, un besito para ti», το οποίο μεταφράζεται ως: «Charli, Troye, ένα φιλάκι για εσάς».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Charli XCX ανέβασε επίσης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο όπου περπατάει στη σκηνή μαζί με τον Troye Sivan, ενώ τραγουδούν ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο.

Πάνω σε έναν δυναμικό pop ρυθμό, η Charli XCX τραγουδά: «Whisper right in my ear / Tell me all your secrets and fears / Once you talk to me I’ll talk to you / And say ‘hey shall we go back to my place».

(Ψιθύρισε στο αυτί μου / Πες μου όλα τα μυστικά και τους φόβους σου / Μόλις μου μιλήσεις, θα σου μιλήσω κι εγώ / Και θα πω «έι, να πάμε πίσω στο σπίτι μου»)

Επίσης, έκανε tag τη Βρετανίδα τραγουδίστρια καθώς και τον Troye Sivan, την Dua Lipa και τους παραγωγούς Styalz Fuego (Paloma Faith, Imagine Dragons) και Novodor (Blu DeTiger, ODESA).

Μετά την αποκάλυψη του ισπανόφωνου ηχητικού μηνύματος της Dua Lipa, πολλοί θαυμαστές άρχισαν να εικάζουν ότι η Charli XCX πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα remix του «Talk Talk», καθώς στο τέλος του αρχικού τραγουδιού από το άλμπουμ της «Brat», τραγουδά: «Μίλα μου στα γαλλικά / μίλα μου στα ισπανικά / Μίλα μου στη δική σου φανταστική γλώσσα».

Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσης το remix με τη συμμετοχή της Dua Lipa, η Charli XCX και ο Troye Sivan ετοιμάζονται ξεκινήσουν την περιοδεία τους «Sweat Tour» αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Η περιοδεία ξεκινά το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου με μία συναυλία στο Little Caesars Arena στο Ντιτρόιτ και στη συνέχεια θα κάνει στάσεις στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Φοίνιξ, το Λος Άντζελες και άλλες πόλεις, πριν ολοκληρωθεί στο Σιάτλ στις 23 Οκτωβρίου.