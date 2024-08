Η The Blessed Madonna και η Kylie Minogue Ενώνουν τις Δυνάμεις τους για το Club Anthem “Edge Of Saturday Night” Μια Συνεργασία Dance-Pop Εμπνευσμένη από τη Νυχτερινή Ζωή του Βερολίνου, που Δημιουργήθηκε Μέσα σε Τέσσερα Χρόνια

Η The Blessed Madonna και η Kylie Minogue συνεργάζονται στο εκρηκτικό νέο single “Edge Of Saturday Night”, ένα κομμάτι που υπόσχεται να γίνει το dance anthem του καλοκαιριού. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνεται στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της The Blessed Madonna, Godspeed, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου.

Οι ρίζες του “Edge Of Saturday Night” πηγαίνουν πίσω στον Μάρτιο του 2020, λίγο πριν η πανδημία οδηγήσει τον κόσμο σε lockdown. Η The Blessed Madonna, εμπνευσμένη από ένα DJ set στο Βερολίνο, άρχισε να δουλεύει πάνω στο κομμάτι που θα εξελισσόταν μέσα σε τέσσερα χρόνια. Αναλογιζόμενη την πορεία, δήλωσε: “Αυτή η ιστορία αφορά τα όρια. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσω ένα άλμπουμ, ήμασταν στο χείλος του lockdown. Όταν κάθισα να γράψω στίχους για πρώτη φορά, ήμουν στο χείλος μιας ολοκαίνουριας ζωής.”

Το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της απελευθέρωσης από τα βάρη της εβδομάδας, με τη φωνή της Minogue να παραδίδει την ποιητική γραμμή «Monday doesn’t matter at all», ένα υπενθύμιση να ζούμε για το Σαββατοκύριακο και να αγκαλιάζουμε την ενέργεια του Σαββατόβραδου. Το κομμάτι ανοίγει με φωτεινά, twangy pluck synths, δημιουργώντας έναν ανεβαστικό τόνο που διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.

Παρά το γεγονός ότι δούλεψαν απομακρυσμένα στο project, η The Blessed Madonna και η Minogue συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά στην Ίμπιζα, κατά τη διάρκεια του DJ set της The Blessed Madonna για το CircoLoco στο DC-10, στα τέλη Ιουλίου. Το μουσικό βίντεο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Αυγούστου, γυρίστηκε στο εμβληματικό Pikes Hotel στην Ίμπιζα, το ίδιο μέρος που εμφανίστηκε και στο βίντεο του Wham! για το “Club Tropicana”.

Η Kylie Minogue, αναλογιζόμενη την εμπειρία, δήλωσε: “Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη μου διαμονή στο Pikes Hotel στην Ίμπιζα, ήταν μεγάλη χαρά να επιστρέψω σε αυτόν τον εμβληματικό προορισμό. Μου άρεσε να μοιράζομαι αυτή την αξέχαστη στιγμή με την The Blessed Madonna και είμαι τόσο χαρούμενη που η ενέργεια και ο ενθουσιασμός αυτής της καυτής Αυγουστιάτικης νυχτερινής περιπέτειας αποτυπώθηκε στο βίντεο για το ‘Edge Of Saturday Night’.”

Αυτή η συνεργασία ακολουθεί την πρόσφατη δουλειά της Kylie με τον Oliver Heldens στο “10 Out Of 10” και την επανέκδοση του άλμπουμ της DISCO: Guest List Edition το 2021. Καθώς οι δύο καλλιτέχνες συνεχίζουν να ωθούν τα όρια της dance μουσικής, το “Edge Of Saturday Night” ξεχωρίζει ως απόδειξη της διαχρονικής τους επιρροής και της δημιουργικής τους συνεργασίας.