Η συνεργασία Quavo με τον Lenny Kravitz Η Quavo συνεργάζεται με τον Lenny Kravitz για το νέο Single “FLY”, το οποίο θα χρησιμοποιήσει Sample απο το Iconic “Fly Away” του Lenny Kravitz.

Ο Quavo βρίσκεται ψηλά στην εποχή των συνεργασιών του, έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει κομμάτια με τους Lana Del Rey και Peso Pluma .

Ο καλλιστέχνης μπήκε στο Instagram για να κάνει προεπισκόπηση αυτής της επικείμενης κυκλοφορίας, μοιράζοντας αποσπάσματα που περιλαμβάνουν ένα εξέχον δείγμα της κλασικής επιτυχίας του Kravitz το 1998, “Fly Away”. Το νέο σινγκλ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις πλατφόρμες ροής αυτήν την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, υπόσχεται να συνδυάσει τη χιπ-χοπ αίσθηση της Quavo με τις ροκ ρίζες του Kravitz.

Στα teaser, η Quavo ραπάρει πιασάρικες γραμμές όπως, “I’m feel’ the wave / I wantna fly (I wantna fly) / Let’s get geeked, let’s meth, let’s get high (Let’s get high)” πάνω από τα γνωστά riff του «Fly Away». Τα βίντεο κλιπ δείχνουν τον Quavo και τον Kravitz να περπατούν με σιγουριά προς την κάμερα, με την κιθάρα του Kravitz να προσθέτει μια νοσταλγική αλλά φρέσκια πινελιά στη συνεργασία.

Η προσμονή για το “FLY” έχει δημιουργηθεί από τότε που η Quavo δημοσίευσε για πρώτη φορά μια ασπρόμαυρη προεπισκόπηση του κομματιού την περασμένη εβδομάδα, με λεζάντα, “Flyest in the room u jus pass the moon… Fly’n Soon!!!” Συνέχισε να μοιράζεται περισσότερα αποσπάσματα από τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές με κάθε ανάρτηση.

Η παραγωγή του κομματιού έχει ήδη λάβει επαίνους από βαρέων βαρών της βιομηχανίας, όπως ο παραγωγός Southside και ο Chance the Rapper. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν ανάμεικτες, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσδοκίες και τα γούστα στο κοινό της Quavo.

Το “Fly Away”, αρχικά μια πρόσφατη προσθήκη στο άλμπουμ 5 του Lenny Kravitz του 1998 , έφτασε στο Νο. 12 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε ένας αγαπημένος ύμνος με τα χρόνια. Οι νεότεροι θαυμαστές μπορεί να αναγνωρίσουν το τραγούδι από τη χρήση του σε ένα δημοφιλές διαφημιστικό για τον τουρισμό των Μπαχάμες με τον ίδιο τον Kravitz.

Με το “FLY”, η Quavo και ο Lenny Kravitz στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των γενεών και των ειδών, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία που αποτίει φόρο τιμής σε ένα ροκ κλασικό, ενώ του δίνει μοντέρνα ενέργεια hip-hop.

Μείνετε συντονισμένοι για την επίσημη κυκλοφορία του “FLY” αυτή την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, και ετοιμαστείτε να παρακολουθήσετε τη δημιουργική συγχώνευση της ραπ ανδρείας της Quavo και του θρύλου της ροκ του Lenny Kravitz.