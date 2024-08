Christina Aguilera-“Genie In A Bottle”// 25 χρόνια πέρασαν απο τότε που βρέθηκε στο Νο.1 του Billboard #Hot100

Πριν από 25 χρόνια, η Christina Aguilera σκαρφαλώνει στην θέση Νο 1 του Billboard #Hot100 με το “Genie in a Bottle.”

Στην θέση No. 1 έφτασε και το album της “Christina Aguilera” ενώ γι’ αυτό βραβεύτηκε και με το πρώτο της Grammy ως καλύτερη νέα καλλιτέχνης!

To τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999 και έφτασε στην Θέση Νο1 και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Νωρίτερα η Christina ήταν για δύο σεζόν στο The Mickey Mouse Club (1993-1994) δίπλα σε Justin Timberlake, Ryan Gosling και την Britney Spears. Η φωνή της ήταν αυτή που την έκανε να ξεχωρίσει!

Το τραγούδι θεωρήθηκε κάπως “προκλητικό” για να τραγουδιέται από μια 18 χρονη εκείνη την εποχή, η Christina όμως σχολίασε ότι απλά είχε ένα sassy υπονοούμενο, πάντα με ένα θετικό μήνυμα, η ειλικρίνεια στην σχέση είναι το ζητούμενο και υπάρχει πάντα ο στίχος “My body’s saying let’s go, but my heart is saying no” για να την υποστηρίξει..”Το σώμα μου λέει πάμε, αλλά η καρδιά μου λέει όχι”.