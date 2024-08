Το πιο ξεκαρδιστικό music video, είναι αυτό του “Panka” με guest έκπληξη

Το fresh hit “Panka” που παίζει παντού, αποκτά εικόνα με τον πιο… ευχάριστο & απρόσμενο τρόπο!

Η ηθοποιός και viral influencer Didi (Afroditi), φοράει το χαμόγελο της, τα λαγουδένια αυτάκια της και μέσα από πολλές (και αναπάντεχες) εκπλήξεις παρασύρεται στους ρυθμούς του “Panka”… στο χωριό της!

Δείτε το ξεκαρδιστικό και εντυπωσιακό music video για το “Panka”, εδώ: https://youtu.be/6GSvAXL57xQ?si=Fq1NaAN4V1H-zrkl

No.33 @ Greek Shazam / Σκαρφαλώνει το “Panka” των Billeo

TIK TOK FAVORITE

Billeon

“Panka”

Το next big thing της dance μουσικής σκηνής είναι ο DJ Billiano και o μουσικός παραγωγός Alex Leon, που μαζί συνθέτουν τους Billeon και με ήχους Dance, EDM, House & Pop, υπόσχονται ατελείωτα uplifting vibes για το 2024. Μετά το debut single τους “Keep Up” με την Minos EMI, a Universal Music Company που κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις, οι Billeon αυτή τη στιγμή καταγράφουν το μεγαλύτερο τους ίσως μέχρι στιγμής airplay debut με τραγούδι τους, καθώς το “Panka” έχει αρχίσει ήδη να γίνεται viral και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Το “Panka” που κυκλοφορεί λίγες μέρες μόνο τώρα, έχει εντυπωσιάσει τους ακροατές του ραδιοφώνου και ήδη οι χρήστες του TikTok έχουν αρχίσει να δημιουργούν βιντεάκια στον ήχο του!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΑ

https://Billeon.lnk.to/PankaPR

Ο βραβευμένος μουσικός παραγωγός Alex Leon, έχει διανύσει χιλιόμετρα στη μουσική του καριέρα, έχοντας συνθέσει μουσική και κάνοντας παραγωγή για μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες όπως τους Σάκης Ρουβάς, Onirama, Άννα Βίσση, Ελένη Φουρέιρα & Playmen, αλλά και για πολυεθνικές εταιρείες και brands.

Ο Vasilis Militsis (γνωστός και ως DJ Billiano) δουλεύει στη μουσική βιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια ως DJ, tv music supervisor και sound engineer. Έχοντας σπουδάσει Music Production και Audio Engineering, ο Vasilis έχει δουλέψει για τηλεοπτικά προγράμματα, όπως τα The Voice, X-Factor, The 2Night Show, Your Face Sounds Familiar, καθώς και πολλά άλλα projects.