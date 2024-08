Ο φωνητικός τραυματισμός του Steven Tyler έγινε η αιτία για τους Aerosmith να ανακοινώσουν επίσημα την αποχώρησή τους από τις περιοδείες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το θρυλικό ροκ συγκρότημα. Η απόφαση έρχεται αφού ο τραυματισμός των φωνητικών χορδών του τραγουδιστή Steven Tyler αποδείχθηκε πολύ σοβαρός για πλήρη ανάρρωση. Το συγκρότημα μοιράστηκε τα νέα στα social media την Παρασκευή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους θαυμαστές και στοχαζόμενοι την ιστορία της καριέρας τους.

«Ήταν τιμή της ζωής μας που η μουσική μας έγινε μέρος της δικής σας», ανέφερε το γκρουπ στο συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους. Η ανακοίνωση ακολουθεί την ακύρωση της περιοδείας τους με τον τίτλο “Peace Out: The Farewell To 2023”, η οποία αρχικά αναβλήθηκε αφού ο τραυματισμός του Tyler κρίθηκε πιο σοβαρός από το αναμενόμενο.

Το συγκρότημα τόνισε τη μοναδική φύση της φωνής του Tyler και τις αφοσιωμένες προσπάθειές του να ανακάμψει. «Η φωνή του Στίβεν είναι ένα όργανο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Έχει περάσει μήνες δουλεύοντας ακούραστα για να φτάσει τη φωνή του εκεί που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Δυστυχώς, είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάρρωση από τον φωνητικό τραυματισμό του», εξήγησαν. Η δύσκολη απόφαση να αποσυρθούμε από τις περιοδείες πάρθηκε συλλογικά.

Η δήλωση των Aerosmith αποτίμησε επίσης φόρο τιμής στην καταγωγή τους και την ακλόνητη υποστήριξη των θαυμαστών τους, γνωστών ως “Blue Army”. «Ήταν το 1970 όταν μια σπίθα έμπνευσης έγινε οι Aerosmith. Χάρη σε εσάς,”Blue Army”, αυτή η σπίθα πήρε φλόγα και καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Μερικοί από εσάς ήσασταν μαζί μας από την αρχή και όλοι είστε ο λόγος που γράψαμε rock ‘n’ roll ιστορία».

Η ανακοίνωση υπογράμμισε την ευγνωμοσύνη της μπάντας για τον αντίκτυπο που είχε η μουσική τους στις ζωές των θαυμαστών. «Σε κάθε κλαμπ, σε κάθε τεράστια περιοδεία, και σε στιγμές μεγάλες και ιδιωτικές, μας έχετε δώσει μια θέση στο soundtrack της ζωής σας», έγραψαν. Επίσης, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στο πλήρωμά τους, την ομάδα τους και όλους όσους συμμετείχαν στις ιστορικές τους περιοδείες.

Η τελευταία συναυλία των Aerosmith πραγματοποιήθηκε στο Elmont της Νέας Υόρκης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Peace Out: Farewell”. Αυτό το σόου ήταν μόλις η τρίτη ημερομηνία μιας περιοδείας που επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Το συγκρότημα είχε δραστηριοποιηθεί στη ζωντανή μουσική σκηνή, συμπεριλαμβανομένου του Dolby Live στο Park MGM στο Λας Βέγκας και ενός σόου για την 50η επέτειο στο Boston’s Fenway Park.

Η δήλωση δεν εξέτασε το ενδεχόμενο μελλοντικών ηχογραφήσεων, αλλά οι Aerosmith δεν έχουν κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το Music From Another Dimension του 2012! Ο Tyler κυκλοφόρησε ένα σόλο άλμπουμ το 2016, αλλά το συγκρότημα φαίνεται να έχει αποσυρθεί και από την ηχογράφηση νέου υλικού.

Καθώς οι Aerosmith αποσύρονται από τη σκηνή της περιοδείας, αφήνουν πίσω τους μια κληρονομιά από αξέχαστες παραστάσεις και διαχρονικούς ροκ ύμνους. Οι θαυμαστές που αγόρασαν εισιτήρια για τις παραστάσεις που ακυρώθηκαν θα λάβουν επιστροφή χρημάτων. Το τελευταίο μήνυμα του συγκροτήματος προς τους θαυμαστές τους: «Παίξτε τη μουσική μας δυνατά, τώρα και πάντα. Ονειρευτείτε. Κάνατε τα όνειρά μας πραγματικότητα.”