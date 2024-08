“Drink Don’t Need No Mix”: A Wild Night Out

Ο Shaboozey συνεχίζει να κυριαρχεί στη μουσική σκηνή με την τελευταία του κυκλοφορία, “Drink Don’t Need No Mix”, με τη συμμετοχή του BigXthaPlug. Μετά την τεράστια επιτυχία του “A Bar Song (Tipsy),” που ανέβηκε στην κορυφή των charts και συγκέντρωσε αμέτρητες ροές, ο Shaboozey επιστρέφει με άλλο ένα σαγηνευτικό οπτικό από το άλμπουμ του “Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going“. Καθώς οι προσδοκίες αυξάνονται για την επερχόμενη φθινοπωρινή του περιοδεία, η κυκλοφορία του μουσικού βίντεο “Drink Don’t Need No Mix” δεν θα μπορούσε να είναι πιο τέλεια χρονισμένη.

Το “Drink Don’t Need No Mix” είναι μια απόδειξη του ταλέντου του Shaboozey να συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές. Το κομμάτι συνδυάζει άψογα στοιχεία χιπ-χοπ και κάντρι, αναδεικνύοντας το μοναδικό του στυλ και τη στιχουργική του ανδρεία. Το πιασάρικο ρεφρέν, «Το ποτό δεν χρειάζεται μίξη, τι είναι αυτό / Προσπαθώ να ξεθωριαστώ, μωρό μου, αυτό δεν θα το κάνω / Το ποτό δεν χρειάζεται μίξη, εγώ χρειάζομαι περισσότερα από αυτό», αντηχεί στους ακροατές και υπογραμμίζει την ικανότητά του να δημιουργεί ύμνους που είναι αφιερωμένοι και διασκεδαστικοί.

Το μουσικό βίντεο για το “Drink Don’t Need No Mix” βυθίζει τους θεατές σε μια θορυβώδη βραδινή έξοδο σε ένα dive bar, αποτυπώνοντας τέλεια την ουσία της ατμόσφαιρας του πάρτι του Shaboozey. Η οπτική αφήγηση περιλαμβάνει τους Shaboozey και BigXthaPlug να συμμετέχουν σε μια σειρά από άγριες γελοιότητες, όπως shooting pool, διπλή γροθιά σε ένα ποτήρι και ένα μπουκάλι Jack Daniel’s, και συμμετοχή σε μάχες στο μπαρ και πυροβολισμούς στο σώμα. Οι ηδονιστικές σκηνές κορυφώνονται όταν ο Shaboozey αποχωρεί από το μπαρ με ένα μεγάλο χαμόγελο και δύο συντρόφους, που αποτελούν την επιτομή του ανέμελου και διασκεδαστικού πνεύματος της πίστας.

Το “Drink Don’t Need No Mix” είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ του Shaboozey Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going , το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο. Αυτό το άλμπουμ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του Νιγηριανού καλλιτέχνη από τη Βιρτζίνια, αντικατοπτρίζοντας τη μετέωρη άνοδό του στη φήμη τον περασμένο χρόνο. Η ευελιξία του και το στυλ ανάμειξης των ειδών του έχουν κερδίσει ευρεία αναγνώριση και μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών.

Με μια περιοδεία που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο μετά την εμφάνιση του στο φεστιβάλ Outside Lands τον Αύγουστο, ο Shaboozey έχει πολλά να γιορτάσει. Ωστόσο, οι θαυμαστές δεν έχουν παρά να ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να απολαμβάνει την επιτυχία του με υπευθυνότητα.

Παρακολουθήστε το μουσικό βίντεο “Drink Don’t Need No Mix” με το BigXthaPlug και μεταδώστε το άλμπουμ Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες τώρα.