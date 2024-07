Το «I Can Do It With A Broken Heart» είναι το νέο single του «The Tortured Poets Department» της Τaylor Swift

Η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι το επόμενο single του σαρωτικού άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» είναι το «I Can Do It With A Broken Heart».

Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας της τραγουδίστριας, Taylor Nation.

«Είμαστε τόσο καταθλιμμένοι που συμπεριφερόμαστε σαν να είναι τα γενέθλια του “Ι Can Do It With A Broken Heart” κάθε μέρα! Αλλά σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα γιατί η Taylor το ανακοινώνει ως το επόμενο single από το “The Tortured Poets Department”!», έγραψε η ομάδα της pop star.

Ο λογαριασμός του Taylor Nation μοιράστηκε επίσης το νέο εξώφυλλο του «Ι Can Do It With A Broken Heart» στο οποίο η Taylor Swift λάμπει ενώ τραγουδά το τραγούδι σε μία από τις συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας της «The Eras Tour», ντυμένη με ένα λαμπερό top και σακάκι με φτερά γύρω της.

Μέσα από τους στίχους του «I Can Do It With A Broken Heart» η αστέρας της pop ενθαρρύνει τον εαυτό της να εμφανιστεί μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε βράδυ παρόλο που υποφέρει μετά από έναν επώδυνο χωρισμό.

Το «I Can Do It With A Broken Heart» είναι το δεύτερο single του «The Tortured Poets Department» και παίρνει τη σκυτάλη απ το «Fortnight» με τη συμμετοχή του Post Malone.

Το «Fortnight» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 σε μία ιστορική εβδομάδα όπου η Taylor Swift κατέλαβε τις πρώτες 14 θέσεις του chart.

Επίσης, συνέτριψε το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στην ιστορία του Spotify, συγκεντρώνοντας 25.204.472 streams.

Το «I Can Do It With A Broken Heart» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 3 του Billboard Hot 100.

Η Taylor Swift έχει γράψει και έχει κάνει την παραγωγή του «I Can Do It With A Broken Heart» μαζί με τον στενό συνεργάτη της Jack Antonoff.

Την ίδια στιγμή, το «The Tortured Poets Department» παραμένει αμετακίνητο από την κορυφή των charts από τότε που κυκλοφόρησε, στις 19 Απριλίου και έχει συμπληρώσει 12 συνεχόμενες εβδομάδες νο1 του Billboard 200.

Με αυτήν την επίδοση, το «The Tortured Poets Department» είναι πλέον το άλμπουμ της Taylor Swift με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του chart.

Παράλληλα, η Taylor Swift συνεχίζει τη θριαμβευτική περιοδεία της «The Eras Tour», η οποία ταξιδεύει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ευρώπη.

Το «The Eras Tour» είναι ήδη η πρώτη περιοδεία στην ιστορία που έχει καταγράψει εισπράξεις ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και αναμένεται να ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι την ολόκληρωσή του τον Δεκέμβριο.