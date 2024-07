Taylor Swift: Προσωπικό ρεκόρ με το «The Tortured Poets Department» – Δώδεκα συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1

Το «The Tortured Poets Department» είναι το πιο επιτυχημένο άλμπουμ στην καριέρα της Taylor Swift.

Το «The Tortured Poets Department» διατηρείται στην κορυφή του Billboard 200 για 12η συνεχόμενη εβδομάδα και γράφει ιστορία ως το άλμπουμ της Taylor Swift με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του «1989» (2014) και του «Fearless» (2008), τα οποία είχαν βρεθεί για 11 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με την Luminate, το «The Tortured Poets Department» σημείωσε πωλήσεις ισοδύναμες των 163.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου (αύξηση 43%), καταγράφοντας την πρώτη αύξησή του μετά από επτά εβδομάδες.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του στις 19 Απριλίου και δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη την κορυφή.

Το «The Tortured Poets Department» ξεπερνά το άλμπουμ «Whitney» της Whitney Houston του 1987 και γίνεται το μοναδικό άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα που παραμένει στο No. 1 για τις πρώτες 12 εβδομάδες κυκλοφορίας του.

Το «Whitney» συμπλήρωσε έντεκα συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή.

Μόνο δύο άλλα άλμπουμ έχουν παραμείνει τουλάχιστον τις πρώτες 11 εβδομάδες τους στο Νο. 1.

Το «One Thing At A Time» του Morgan Wallen έμεινε για τις πρώτες 12 εβδομάδες του στην κορυφή, από τις συνολικές 19 εβδομάδες που κυριάρχησε στο Νο. 1 το 2023-24.

Επίσης, το «Songs In The Key Οf Life» του Stevie Wonder διατηρήθηκε για τις πρώτες 13 εβδομάδες του στο Νο. 1 από τις συνολικά 14 εβδομάδες του στην πρώτη θέση το 1976.

Στις ημέρες μας είναι σύνηθες τα άλμπουμ να κάνουν ντεμπούτο στο Νο. 1. Ωστόσο, πριν το 1991, όταν το Billboard 200 ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Luminate από την ηλεκτρονική παρακολούθηση των πωλήσεων, μόνο έξι άλμπουμ έκαναν ντεμπούτο στο Νο. 1, συμπεριλαμβανομένων του «Whitney» και του «Songs In The Key Of Life».

Πριν από το «The Tortured Poets Department» της Taylor Swift, το τελευταίο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα που κυριάρχησε για τουλάχιστον 12 συνολικά εβδομάδες στην κορυφή ήταν το «21» της Adele, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του chart για 24 μη συνεχόμενες εβδομάδες το 2011-12.

Συνολικά, το τελευταίο άλμπουμ που συμπλήρωσε τουλάχιστον 12 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 ήταν το «One Thing At A Time» του Morgan Wallen, το οποίο παρέμεινε για 19 συνολικά εβδομάδες στην κορυφή το 2023-24, εκ των οποίων οι πρώτες 12 εβδομάδες ήταν συνεχόμενες.

Το τελευταίο άλμπουμ γυναίκας με τουλάχιστον 12 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 ήταν το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard» με τη Whitney Houston, το οποίο είχε καταλάβει την κορυφή για 13 συνεχόμενες εβδομάδες – από τις συνολικά 20 μη συνεχόμενες εβδομάδες του στην πρώτη θέση – από τον Δεκέμβριο του 1992 έως τον Μάρτιο του 1993.

Επιπλέον, η Taylor Swift συμπληρώνει 81 εβδομάδες συνολικά στην πρώτη θέση του Billboard 200 και επεκτείνει το ρεκόρ της μεταξύ των σόλο καλλιτεχνών για τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Elvis Presley με 67 εβδομάδες στην κορυφή.

Από τις 163.000 μονάδες που συγκέντρωσε το «The Tortured Poets Department» την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου, οι παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται 90.000 (αύξηση 154%), 72.000 είναι οι μονάδες (μείωση 7%) που αντιστοιχούν στα 94,83 εκατομμύρια streams των 31 τραγουδιών της deluxe έκδοσης του άλμπουμ και οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιού του άλμπουμ είναι οι 1.000 (αύξηση 7%).

Από τις συνολικές παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ του «The Tortured Poets Department» της Taylor Swift για την τελευταία εβδομάδα, οι πωλήσεις CD ανέρχονται σε 67.000 (αύξηση 127%), οι πωλήσεις ψηφιακών άλμπουμ είναι 19.000 (αύξηση 1.266%) και οι πωλήσεις βινυλίου αποτελούν τις 4.000 (μείωση 10%).

Η συνολική εβδομαδιαία αύξηση του «The Tortured Poets Department» οφείλεται εν μέρει από τις πωλήσεις από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Swift, το οποίο ανανέωσε τα αποθέματα επτά προηγούμενων εκδόσεων CD του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένης μιας υπογεγραμμένης έκδοσης.

Οι εκδόσεις ήταν διαθέσιμες για αγορά για λίγες ώρες την Κυριακή 7 Ιουνίου και αποστάλθηκαν λίγο αργότερα.

Επιπλέον, η Taylor Swift κυκλοφόρησε τρεις νέες ψηφιακές εκδόσεις του «The Tortured Poets Department» την Πέμπτη 11 Ιουλίου, που πωλούνταν αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημά της για 4,99 δολάρια η καθεμία και ήταν διαθέσιμες για αγορά μόνο εκείνη την ημέρα.

Κάθε έκδοση περιείχε το αρχικό tracklist των 16 τραγουδιών του standard άλμπουμ, μαζί με ένα επιπλέον live ακουστικό τραγούδι, ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια της στάσεης της περιοδείας της «The Eras Tour» στη Στοκχόλμη («Guilty as Sin?», «How Did It End?», «Peter»).

Επιπλέον, στις 8 Ιουλίου κυκλοφόρησε δύο νέες εκδόσεις του single «Fortnight» με τον Post Malone στις υπηρεσίες streaming και τα ψηφιακά καταστήματα: ένα remix από τους Cults και μία ακουστική εκδοχή, που ήταν προηγουμένως διαθέσιμη μόνο ως bonus track σε μία περιορισμένη έκδοση CD του «The Tortured Poets Department».