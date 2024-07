Marina: Το νέο άλμπουμ, το βιβλίο ποίησης και η συνεργασία με την Kylie Minogue

«Δουλεύω σε ένα νέο δίσκο και τον λατρεύω», δήλωσε η Marina.

Η Marina αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το έκτο της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Η ελληνικής καταγωγής Ουαλή τραγουδίστρια μίλησε για τα μουσικά σχέδιά της μετά την εμφάνισή της στο BST Hyde Park του Λονδίνου στο πλευρό της Kylie Minogue το Σάββατο 13 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο Attitude, η Marina είπε: «Δουλεύω σε ένα νέο δίσκο και τον λατρεύω. Θα κυκλοφορήσει σίγουρα του χρόνου.»

Επίσης, αναφέρθηκε στη νέα δισκογραφική δουλειά της ανεβάζοντας ένα tweet που απλά έγραφε: «Άλμπουμ έξι».

Η Marina μίλησε επιπλέον για το νέο της βιβλίο ποίησης «Eat The World» το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου από την Penguin Random House.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι’ αυτό. Είναι κάτι που έχει μια πολύ διαφορετική αίσθηση για εμένα», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια φρόντισε επίσης να σημειώσει ότι τόσο το άλμπουμ όσο και το βιβλίο της δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, προσθέτοντας ότι το βιβλίο «υπάρχει ως κάτι αυτόνομο».

«Δεν μπορώ να επικεντρωθώ σε περισσότερα από ένα project ταυτόχρονα. Είναι πολύ δύσκολο για εμένα», τόνισε.

«Μου αρέσει να αφοσιώνομαι πλήρως και μετά να προχωράω στο επόμενο πράγμα. Θα κάνω λίγη διασκεδαστική προώθηση γι’ αυτό, πολλά podcast. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε», αποκάλυψε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Marina σχολίασε την εμφάνισή της στο πλευρό της Kylie Minogue, η οποία την προσκάλεσε προσωπικά να ανοίξει τη συναυλία της στο BST Hyde Park.

«Ήταν καταπληκτικό! Την αγαπώ ως άνθρωπο και το κοινό ήταν πολύ στοργικό. Η Kylie είναι ένα από τα είδωλά μου από τα 15 μου. Την άκουγα πολύ τον τελευταίο χρόνο», είπε.

«Δεν έχω δώσει μια συναυλία για ενάμιση χρόνο, οπότε ήταν ενδιαφέρον, η προετοιμασία για αυτή τη συναυλία, το να ανέβω στη σκηνή μετά από καιρό», εξήγησε.

Από το ντεμπούτο της το 2009, προηγουμένως με το καλλιτεχνικό όνομα Marina And The Diamonds, η Marina έχει κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ, το τελευταίο από τα οποία είναι το «Ancient Dreams In A Modern Land» του 2021.