Kendrick Lamar – Not Like Us.

Ο Kendrick Lamar συνεχίζει να κυριαρχεί στη ραπ σκηνή με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου μουσικού του βίντεο για το “Not Like Us”, ένα κομμάτι που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης κόντρας του με τον Drake. Το βίντεο, σε συν-σκηνοθεσία των Lamar και Dave Free, παρουσιάζει την υπερηφάνεια του Lamar στη Δυτική Ακτή και περιλαμβάνει πολλά μυτερά τρυπήματα στον Drake και το πλήρωμά του OVO.

Το βίντεο διάρκειας έξι λεπτών ανοίγει με τον Tommy the Clown να εισάγει τον Lamar σε ένα μεταλλικό δωμάτιο, όπου ο ράπερ εκτελεί push-ups σε τετράγωνα, ένα άμεσο νεύμα στο κομμάτι του Drake “Push Ups”. Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο Lamar να σπάει μια κουκουβάγια piñata, μια σαφής αναφορά στην κουκουβάγια OVO του Drake, συνοδευόμενη από τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, “Κανένας OVHoes δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του βίντεο”.

Σε μια προκλητική εμφάνιση, το βίντεο περιλαμβάνει εμφανίσεις της αρραβωνιαστικιάς του Lamar, Whitney Alford, και των δύο παιδιών τους, που χορεύουν σε ένα σαλόνι. Αυτό χρησιμεύει ως άμεση αντίκρουση στους ισχυρισμούς του Drake στο diss κομμάτι του “Family Matters”, όπου υπαινίχθηκε ένα σκάνδαλο που αφορούσε της Alford και του Dave Free. Το βίντεο καθιστά σαφές ότι η προσωπική ζωή του Λαμάρ παραμένει δυνατή, ανενόχλητη από τις προσπάθειες του Ντρέικ να σπείρει διχόνοια.

Οι θαυμαστές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την εισαγωγή του βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει ένα απόσπασμα που πολλοί ελπίζουν να είναι ένα teaser για το επόμενο άλμπουμ του Lamar. Αυτό το πιθανό νέο κομμάτι έχει δημιουργήσει buzz και αυξημένη προσμονή για το τι θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια ο Lamar.

Ο γύρος νίκης του Lamar είναι εμφανής καθώς το “Not Like Us” έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα ρεκόρ ροής του Spotify του ίδιου του Drake. Το τραγούδι έφτασε επίσης στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και έγινε διεκδικητής του Song of the Summer. Η πρόσφατη συναυλία του Lamar «The Pop Out» στο Λος Άντζελες, όπου ερμήνευσε το κομμάτι πολλές φορές, εδραίωσε περαιτέρω τον θρίαμβό του σε αυτή τη ραπ αντιπαλότητα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις καθώς περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη κίνηση του Lamar σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια συναρπαστική συνέχεια της λαμπρής καριέρας του.