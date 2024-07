Sam Smith: Ηχογράφησε ξανά το «Stay With Me» και άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Stay With Me», ο Sam Smith επιστρέφει στην επιτυχία που τον καθιέρωσε.

Σε ένα email που έστειλε προς τους θαυμαστές του, ο Sam Smith αποκάλυψε ότι ηχογράφησε μία ολοκαίνουργια εκδοχή του «Stay With Me» προς τιμήν της δέκατης επετείου του πρώτου άλμπουμ του «In The Lonely Hour» (2014), αλλάζοντας παράλληλα και έναν από τους στίχους του τραγουδιού.

«Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό για εμένα, οπότε για τη δέκατη επέτειό του το ηχογράφησα ξανά και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες και σε φυσική μορφή», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Συμπεριλαμβανομένου του αλλαγμένου στίχου “but I still need love, baby understand”, κάτι που μου φάνηκε πολύ σημαντικό. Είναι όμορφο να γνωρίζουμε ότι μπορούμε μερικές φορές να αλλάξουμε το παρελθόν», συνέχισε.

Οι αρχικοί στίχοι του τραγουδιού ανέφεραν τη φράση «But I still need love, because I’m just a man» (Ακόμα χρειάζομαι την αγάπη, γιατί είμαι απλώς ένας άνδρας).

Το 2019, ο Sam Smith δήλωσε δημόσια ότι είναι non-binary και στις επόμενες ζωντανές εμφανίσεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιοδείας του «Gloria World Tour», άλλαζε συχνά τον συγκεκριμένο στίχο του «Stay With Me».

Ο Sam Smith άλλαξε ακόμη περισσότερο τους στίχους του τραγουδιού όταν εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο για να τιμήσει την ψήφιση του νόμου «Respect for Marriage Act» το 2022 που αναγνώρισε τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών.

Για την περίσταση, ο Βρετανός καλλιτέχνης άλλαξε τον στίχο του ρεφρέν που ανέφερε «αυτό δεν είναι αγάπη, είναι ξεκάθαρο να το δεις» και τραγούδησε αντ’ αυτού: «Αυτό είναι αγάπη, είναι ξεκάθαρο να το δεις»,

Στο υπόλοιπο του μηνύματός του, ο Sam Smith αναφέρθηκε στη διαδικασία δημιουργία και ηχογράφησης του «Stay With Me», ευχαριστώντας τους συνεργάτες του, Jimmy Napes και Tourist, που τον βοήθησαν να εκφράσει πολύπλοκα συναισθήματα μέσω της μουσικής.

«Όταν εγώ, ο Jimmy και ο Tourist γράψαμε αυτό το τραγούδι, κανείς μας δεν περίμενε να γίνει αυτό που έχει γίνει στον κόσμο», παραδέχθηκε.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Will (Tourist) να παίζει αυτές τις τρεις συγχορδίες στο πιάνο. Σταμάτησα όλα όσα έκανα και είπα “τι είναι αυτό”», θυμήθηκε.

«Αυτές οι συγχορδίες και αυτό το τραγούδι με συγκινούν ακόμα με τον ίδιο τρόπο μέχρι σήμερα. Δεν έχω κουραστεί ποτέ να το τραγουδάω», πρόσθεσε.

Όταν κυκλοφόρησε το 2014, το «Stay With Me» χάρισε διεθνή επιτυχία στον τότε σχετικά άγνωστο Sam Smith.

Ενώ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 68 του Billboard Hot 100 λίγο μετά την κυκλοφορία του, το «Stay With Me» κατέγραψε μία σταθερή άνοδο στο chart φτάνοντας στο Νο. 2 τον Αύγουστο του 2014, την υψηλότερη θέση στην οποία είχε βρεθεί ο τραγουδιστής πριν την επιτυχία του «Unholy» που κατέκτησε το Νο. 1 τον Οκτώβριο του 2022.

Παράλληλα, ο Sam Smith θα κυκλοφορήσει στις 2 Αυγούστου μία επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια του πρώτου άλμπουμ του «In The Lonely Hour» που θα περιέχει ένα αποκλειστικό νέο τραγούδι με τίτλο «Little Sailor».