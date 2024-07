Νέο άλμπουμ Imagine Dragons – “Loom”!

Νέα era για το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα της γενιάς του, τους Imagine Dragons που απολαύσαμε και από κοντά τον Σεπτέμβρη του 2023 μέσα από μια εκρηκτική συναυλία!

Oι Imagine Dragons κυκλοφορούν το 6ο studio album τους με τίτλο “Loom”, σε παραγωγή των ίδιων και των μακροχρόνιων συνεργατών τους Mattman & Robin.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται και το hit “Eyes Closed”, το οποίο αποτελείται από στοιχεία εναλλακτικής, ραπ, ηλεκτρονικής και ροκ μουσικής!

Imagine Dragons are flying higher than ever ….Ten years after their commercial breakthrough,

the Las Vegas rockers are still scoring real crossover hits, playing to packed houses, and playing a U2-esque long game” – Billboard

“Imagine Dragons still know how to efficiently stomp stadiums into rubble…The alt-rock band remains reliably, radioactively enormous”— Rolling Stone

Η συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν!

Imagine Dragons & J Balvin για τη νέα εκδοχή του δημοφιλούς hit “Eyes Closed”

Δείτε και το LIT music video: