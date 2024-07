Η Katy Perry ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «143»

Το πρώτο άλμπουμ της Katy Perry μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Katy Perry ανακοινώνει το πολυαναμενόμενο έκτο άλμπουμ της, με τον αινιγματικό τίτλο «143», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 20 Σεπτεμβρίου.

«Ήθελα να δημιουργήσω ένα τολμηρό, ζωηρό και γιορτινό dance-pop άλμπουμ, με τον συμβολικό αριθμό “143” να εκφράζει το μήνυμα της αγάπης σε όλο το άλμπουμ», δηλώνει η Katy Perry.

Το αποτέλεσμα είναι μία σέξι και δυναμική επιστροφή της πολυτάλαντης καλλιτέχνιδας.

Το «143», γεμάτο με τα εμψυχωτικά και προκλητικά pop anthems που λατρεύουν οι θαυμαστές της, είναι ένα άλμπουμ με πολύ συναίσθημα και γρήγορο ρυθμό.

Το «Woman’s World», το πρώτο single του άλμπουμ, είναι ένας δυναμικός ύμνος για τη γυναικεία φύση σε όλες τις μορφές της.

Η Katy Perry έγραψε το τραγούδι μαζί με την τραγουδοποιό Chloe Angelides και τους παραγωγούς Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph και Rocco Did It Again!

Το «Woman’s World» είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε υπογεγραμμένο βινύλιο, περιορισμένη έκδοση ροζ βινυλίου, CD single, πορτοκαλί βινύλιο 7 ιντσών, κασέτα και άλλες εκδόσεις.

Το επίσημο music video του «Woman’s World», σε σκηνοθεσία της Charlotte Rutherford, θα κυκλοφορήσει μαζί με το τραγούδι την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Katy Perry θα είναι headliner στο sold-out Rock in Rio στη Βραζιλία, στην πρώτη εμφάνισή της στο φεστιβάλ του Ρίο ντε Τζανέιρο από το 2015.

Η pop star έκανε τον Ιούνιο μία απρόσμενη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στην επίδειξη «Vogue World: Paris», φορώντας ένα γεωμετρικό φόρεμα του Noir Kei Ninomiya.

Αργότερα, περπάτησε στους δρόμους του Παρισιού με ένα μίνι φόρεμα με μία υπερμεγέθη ουρά στην οποία ήταν τυπωμένοι οι στίχοι του «Woman’s World». Αυτή την ξεχωριστή ουρά σχεδίασε η Heather Picchiottino.

Το βράδυ, η Katy Perry απάντησε στις ερωτήσεις των θαυμαστών της σε livestream μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, ο οποίος ήταν φωτισμένος σε λαμπερό χρυσό χρώμα.

Το «143» είναι το επόμενο άλμπουμ της Katy Perry μετά το «Smile», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020, παράλληλα με τη γέννηση της κόρης της Daisy Dove, και περιείχε τραγούδια όπως το «Daisies» και το ομώνυμο «Smile».

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Νοέμβριο 2023, η Katy Perry πραγματοποίησε την επιτυχημένη σειρά παραστάσεων «Play» στο Resorts World Theatre του Λας Βέγκας, δίνοντας συνολικά 80 συναυλίες σε δέκα σκέλη.

Με συνολικά 115 δισεκατομμύρια streams και παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια άλμπουμ και τα 143 εκατομμύρια single, η Katy Perry είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Επίσης, είναι ένας από τους μόλις δώδεκα καλλιτέχνες στην ιστορία που έχουν ξεπεράσει στην καριέρα τους τις 100 εκατομμύρια πιστοποιημένες πωλήσεις.