Peggy Gou: “Lobster Telephone”

H Πέγκυ Γκου κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το πρόσφατο single της “Lobster Telephone” το οποίο αποτελεί μέρος του νέου της άλμπουμ “ I Hear You” και εμπνευσμένο απο το γλυπτό του Σλαβατώρ Νταλί!

Περισσότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της σινγκλ “Lobster Telephone”, η δημοφιλής DJ και μουσικός παραγωγός που έχει συναρπάσει το παγκόσμιο κοινό της EDM, αποκάλυψε το μουσικό της βίντεο. Σε σκηνοθεσία Alice Kunisue, η Gou μπαίνει σε μια ομάδα ανδρών και δεν σταματούν να χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού.

Το «Lobster Telephone» χαρακτηρίζεται από το γαλήνιο, τεχνικό ύφος της house μουσικής για το οποίο η Gou είναι διεθνώς γνωστή, θυμίζοντας τις προηγούμενες κυκλοφορίες της που καθόρισαν την καριέρα της, όπως τα «Starry Night» και «It Makes You Forget (Itgehane).»

Το “ I Hear You ” ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ντεμπούτο άλμπουμ των τελευταίων ετών κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου 2024, μέσω της XL Recordings. Το άλμπουμ περιέχει 10 τραγούδια και αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της δουλειάς που έχει κάνει η Πέγκυ Γκου τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας τεράστιο σεβασμό τόσο ως underground icon όσο και ως παγκόσμια φιγούρα.

Παραμένει σταθερή στο ακλόνητο όραμά της να γίνει μια από τις πιο περιζήτητες καλλιτέχνες ηλεκτρονικής μουσικής και DJ στον κόσμο. Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τρία σινγκλ, την παγκόσμια επιτυχία του 2023 «(It Goes Like) Nanana», τη συνεργασία της με τον Lenny Kravitz «I Believe in Love Again» και «1+1=11» με ένα βίντεο σε σκηνοθεσία Olafur Eliasson, Gou με αυτό το άλμπουμ μπαίνει στο επόμενο επίπεδο της τέχνης της και διεκδικεί με τόλμη τη φωνή της μέσα από τον πολύπλευρο κόσμο της house μουσικής της δεκαετίας του ’90.

Μιλώντας για το “I Hear You”, η Peggy Gou λέει, ” I Hear You είναι κάτι περισσότερο από το ντεμπούτο μου άλμπουμ. Ενσωματώνει αμέτρητες ώρες αφοσίωσης στο ταξίδι μου για να δημιουργήσω κάτι διαχρονικό και αποτελεί απόδειξη της δύναμης του να ακούς, να ακούς τον εαυτό σου αλλά και να ακούς ο ένας τον άλλον. “