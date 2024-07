OneRepublic: Επιστρέφουν με το single «Hurt» από το νέο άλμπουμ «Artificial Paradise»

Το «Hurt» των OneRepublic είναι ένα ερωτικό παιχνίδι εξουσίας που θα σας καθηλώσει.

Οι OneRepublic παρουσιάζουν με το single «Hurt» το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους «Artificial Paradise» που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουλίου.

Το «Hurt» είναι ένα μελωδικό ταξίδι που εξερευνά τα βάθη της αγάπης, του πόνου και της επιθυμίας. Με ένα ρυθμό που χτίζεται σταδιακά και στίχους που αποπνέουν ένταση, το τραγούδι μας καθηλώνει από την πρώτη κιόλας νότα.

Η ιστορία ξεκινά με ένα παιχνίδι εξουσίας, όπου η γυναίκα θέτει τους όρους της σχέσης: «Αν θέλεις την καρδιά μου, θα πρέπει να την κερδίσεις».

Ο άντρας, γοητευμένος από την πρόκληση, δηλώνει πως είναι ακριβώς ο τύπος της: «Είμαι εραστής, είμαι μαχητής, είμαι μία συναρπαστική συζήτηση».

Όμως, η γυναίκα διαβλέπει τις δυσκολίες που θα προκύψουν. «Μου πέρασε από το μυαλό, αλλά σε ένα λεπτό καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν επιπλοκές», λέει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σχέση τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Παρά τις αμφιβολίες, η επιθυμία είναι ακαταμάχητη. «Αν θέλεις την καρδιά μου, θα πρέπει να την κερδίσεις», επαναλαμβάνει η γυναίκα, θέτοντας τον άντρα μπροστά σε μία δοκιμασία. Εκείνος, αποφασισμένος να την κατακτήσει, υπόσχεται να την κάνει να πονέσει για την αγάπη του.

Το τραγούδι κορυφώνεται με ένα δυναμικό ρεφρέν, όπου η ένταση φτάνει στο αποκορύφωμά της. «Θα σε κάνω να πονέσεις, θα σε κάνω να πονέσεις», τραγουδά ο άντρας, εκφράζοντας την ακλόνητη αποφασιστικότητά του να την κερδίσει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πόνο.

Με την εκρηκτική ενέργειά του και την ερμηνεία του Ryan Tedder που κόβει την ανάσα, το «Hurt» των OneRepublic είναι ένα αριστούργημα της σύγχρονης pop μουσικής.

Το άλμπουμ «Artificial Paradise» κυκλοφορεί λίγο μετά την επιτυχία της συνεργασίας των OneRepublic με τον David Guetta στο τραγούδι «I Don’t Want To Wait», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 170 εκατομμύρια streams παγκοσμίως μόνο στο Spotify.

Αυτή τη στιγμή, το «I Don’t Want To Wait» είναι το νούμερο ένα dance/electronic τραγούδι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι OneRepublic κυκλοφόρησαν και το single «Nobody (from Kaiju No. 8)» το οποίο συμπεριλήφθηκε στους τίτλους τέλους της δημοφιλούς anime σειράς «Kaiju No. 8».

Πρόσφατα, οι OneRepublic ένωσαν τις δυνάμεις τους με το ιταλικό συγκρότημα Medusa και τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Leony στο τραγούδι «Fire», τον επίσημο ύμνο του UEFA EURO 2024.

Οι Meduza, οι OneRepublic και η Leony θα εμφανιστούν ζωντανά στην τελετή λήξης του τουρνουά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου στις 14 Ιουλίου για να παρουσιάσουν ζωντανά το «Fire».

Οι OneRepublic έχουν επικεφαλής τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ryan Tedder, ενώ το συγκρότημα αποτελείται επίσης τους κιθαρίστες Zach Filkins και Drew Brown, τον keyboardist Brian Willett, τον μπασίστα και τσελίστα Brent Kutzle και τον ντράμερ Eddie Fisher.

Το συγκρότημα έκανε το ντεμπούτο του το 2007 με το άλμπουμ «Dreaming Out Loud», το οποίο περιλάμβανε την τεράστια επιτυχία «Apologize», που έχει καταγράψει πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, «Waking Up», έφερε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, όπως τα «All The Rights Moves», «Secrets» και «Good Life».

Το 2013, κυκλοφόρησαν το πλατινένιο άλμπουμ «Native», με την κορυφαία επιτυχία «Counting Stars», που έχει σημειώσει 41 εκατομμύρια πωλήσεις.

Η τέταρτη δισκογραφική δουλειά τους, «Oh My My», κυκλοφόρησε το 2016.

Το τελευταίο άλμπουμ των OneRepublic ήταν το «Human» που ακολούθησε τον Αύγουστο του 2021 και περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «Somebody», «Run», «Somebody To Love», «Wanted», «Didn’t I», «Better Days» και «Rescue Me».

Οι OneRepublic κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2023 το «Runaway», το sequel της τεράστιας επιτυχίας «I Ain’t Worried», που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Top Gun: Maverick» και έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams.