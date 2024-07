Η Halsey διασκευάζει το «Lucky» της Britney Spears στο νέο τραγούδι της

Η Halsey είναι θαυμάστρια της Britney Spears από την παιδική ηλικία της.

Η Halsey ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει για ένα νέο single γεμάτο νοσταλγία, το οποίο διασκευάζει το «Lucky» της Britney Spears.

Τη Δευτέρα, η Halsey μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το επερχόμενο τραγούδι της με τίτλο «Lucky», αποκαλύπτοντας ότι το single βασίζεται στην κλασική επιτυχία της Britney Spears που κυκλοφόρησε το 2000.

«Όταν ήμουν πέντε χρονών, ένιωθα πάντα ότι η Britney να τραγουδούσε απευθείας σε εμένα. 24 χρόνια αργότερα, αυτά τα λόγια με αγγίζουν διαφορετικά», έγραψε στο Instagram. «Θα σ’ αγαπώ για πάντα.»

Το απόσπασμα συνόδευε ένα βίντεο της Halsey με τα νέα της ροζ μαλλιά, γυαλιά σε αποχρώσεις του ροζ, κοντό σορτς και γούνινες μπότες, με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται με το στυλ Y2K που συνδέθηκε με τη μουσική της Britney Spears.

«But I’m so lucky, I’m a star / But I cry, cry, cry in the lonely heart thinking / If there’s nothing missing in my life / Then why do these tears come at night?», τραγουδάει στο απόσπασμα, αλλάζοντας ελαφρώς τα αρχικά λόγια της Britney Spears για μία πιο προσωπική οπτική.

Η Halsey προετοιμάζει το έδαφος τις τελευταίες ημέρες για την κυκλοφορία του «Lucky» με διάφορες φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παραπέμπουν στην Britney Spears.

Μεταξύ άλλων, δημοσίευσε ένα αστείο βίντεο όπου προσποιείται ότι είναι αστέρι του Disney Channel, φωτογραφίζεται για ένα φανταστικό ταμπλόιντ σε ένα βενζινάδικο και πίνει γάλα με φράουλα για μία ψεύτικη διαφήμιση της καμπάνιας Got Milk.

Η Halsey είναι από καιρό θαυμάστρια της Britney Spears και έχει κάνει το 2014 ένα tweet για την τραγουδίστρια και την ταινία της «Crossroads».

Επίσης, ανέφερε ότι η «παλιά Britney» ήταν έμπνευση για το τραγούδι της «Walls Could Talk».

Το 2021, καθώς η Britney Spears πάλευε στο δικαστήριο για την άρση της κηδεμονίας της, η Halsey μοιράστηκε ένα tweet στήριξης στην τραγουδίστρια της pop.

«Εύχομαι με όλη μου την καρδιά η Britney να κερδίσει την ελευθερία της από αυτό το κακοποιητικό σύστημα. Το αξίζει όσο τίποτα άλλο. Θαυμάζω το θάρρος της που μίλησε σήμερα για τον εαυτό της», σχολίασε μετά τη συγκλονιστική κατάθεση της Britney Spears στο δικαστήριο τον Ιούνιο του 2021.

Πριν μοιραστεί τα πολύχρωμα teasers του «Lucky», η Halsey κυκλοφόρησε το «The End», ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι στο οποίο αναφέρεται στις μάχες της με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγωνιστεί με λύκο και μία σπάνια μορφή λευχαιμίας.

Το τελευταίο άλμπουμ της Halsey ήταν το «If I Can’t Have Love, I Want Power», με συμπαραγωγούς τον Trent Reznor και τον Atticus Ross των Nine Inch Nails, που κυκλοφόρησε το 2021.

Το «Lucky» θα είναι το πρώτο επίσημο single της Halsey από τη νέα δισκογραφική στέγη της, την Columbia Records της Sony Music.