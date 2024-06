Η Ariana Grande κυκλοφορεί το remix του «The Boy Is Mine» με τις Brandy και Monica

Η Ariana Grande συναντά την Brandy και τη Monica σε μία γιορτή της μουσικής, της γυναικείας ενδυνάμωσης και της διαρκούς εξέλιξης της pop κουλτούρας.

Η Ariana Grande ολοκληρώνει τον κύκλο του «The Boy Is Mine» με ένα νέο remix στο οποίο συνεργάζεται με την Brandy και τη Monica, τις δύο θρυλικές τραγουδίστριες της R&B που σημείωσαν τεράστια επιτυχία με το δικό τους τραγούδι «The Boy Is Mine».

Το remix με την Brandy και τη Monica δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι δύο σπουδαίες τραγουδίστριες της R&B εμφανίστηκαν πρόσφατα στο music video για το «The Boy Is Mine», ένα τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ «Eternal Sunshine» της Ariana Grande.

Στο music video για το «The Boy Is Mine», σε σκηνοθεσία του Christian Breslauer, πρωταγωνίστησε επίσης στο πλευρό της Ariana Grande ο ηθοποιός Penn Badgley («You», «Gossip Girl»).

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα remix που συνδυάζει αρμονικά την pop ευαισθησία της Ariana Grande με την κλασική R&B αισθητική της Brandy και της Monica.

Το remix του «The Boy Is Mine» ξεχωρίζει ως μία γιορτή της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Τρεις δυναμικές γυναίκες από δύο διαφορετικές γενιές ενώνουν τις φωνές τους για να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή εποχή.

Το single «The Boy Is Mine» των Brandy και Monica, που κυκλοφόρησε το 1998 Και κέρδισε το βραβείο Grammy για την Καλύτερη R&B Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με Φωνητικά.

Επίσης, κυριάρχησε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες και έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις εκείνης της χρονιάς και το πιο επιτυχημένο γυναικείο ντουέτο όλων των εποχών.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «The Boy Is Mine» της Ariana Grande είναι ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο έβδομο άλμπουμ της pop star, «Eternal Sunshine».

Το «Eternal Sunshine» κυκλοφόρησε στις αρχές του Μαρτίου και έγινε το έκτο άλμπουμ στην καριέρα της Ariana Grande που κατακτά την κορυφή του Billboard 200.

Το άλμπουμ «Eternal Sunshine» περιλαμβάνει επίσης τις πλατινένιες «Yes, And?» και «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)», οι οποίες επίσης έκαναν ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100.