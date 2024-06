Η μουσική των Queen για 1 δισεκατομμύριο λίρες στη Sony Music

Η συμφωνία για τη μουσική των Queen σπάει κάθε ρεκόρ.

Τα δικαιώματα της δισκογραφίας των Queen, μαζί με μία σειρά από άλλα δικαιώματα, αναμένεται να εξαγοραστούν από τη Sony Music έναντι 1 δισεκατομμυρίου λιρών (περίπου 1,27 δισ. δολάρια), όπως επιβεβαιώνουν δύο πηγές στο Variety.

Η είδηση δημοσιεύτηκε πρώτα από το Hits Daily Double. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από τις ζωντανές εμφανίσεις, το οποίο θα διατηρήσουν τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, ο Brian May και ο Roger Taylor, οι οποίοι συνεχίζουν να περιοδεύουν με τραγουδιστή τον Adam Lambert.

Ένας άλλος διεκδικητής φέρεται να βρισκόταν πολύ κοντά στην εξαγορά, αλλά σταμάτησε στα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Η δισκογραφία των Queen, που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και αρκετά χρόνια, πλησίαζε όλο και περισσότερο προς τη Sony Music τους τελευταίους μήνες.

Η εξαγορά από τη Sony Music αποτελεί μέρος μιας περίπλοκης συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα των ηχογραφημένων έργων του συγκροτήματος για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, τα οποία είχε αποκτήσει η Disney τη δεκαετία του 2000 μετά από μία αρχική αδειοδότησης 10 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε συναφθεί το 1991, θα παραμείνουν στην Disney για πάντα.

Ωστόσο, ορισμένα από τα υπόλοιπα δικαιώματα των μελών του συγκροτήματος θα περάσουν στη Sony Music μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Παρομοίως, η διανομή της δισκογραφίας των Queen, η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από τη Universal Music Group, θα περάσει στη Sony Music σε όλες τις περιοχές εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά μετά τη λήξη της συμφωνίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Sony Music, αλλά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η εταιρεία σπάνια σχολιάζει τις εξαγορές.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι εννιαψήφιες συμφωνίες της για τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων και του publishing του Bruce Springsteen και τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων του Bob Dylan δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ επίσημα από τη Sony Music, αλλά έγιναν κοινό μυστικό στον κλάδο.

Η δισκογραφία των Queen είναι μία από τις πιο πολύτιμες της rock εποχής, με κλασικά τραγούδια όπως τα «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», «39», «Somebody to Love» και «You’re My Best Friend», καθώς και τα διαχρονικά «We Will Rock You» και «We Are the Champions», τραγούδια που είναι παγκοσμίως δημοφιλή και εξαιρετικά επικερδή.

Η επιτυχία της βιογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody» του 2018 έδειξε τις δυνατότητες και την αξία των δικαιωμάτων του συγκροτήματος, καθώς και την πιθανότητα ενός jukebox musical που θα μπορούσε να ανέβει στο Λονδίνο ή στο Broadway και στη συνέχεια να περιοδεύει επ’ αόριστον.

Η κληρονομιά των Queen όχι μόνο έχει αντέξει αλλά και έχει μεγαλώσει με τα χρόνια, με τα τραγούδια τους να λαμβάνουν ακόμα εκτεταμένο airplay στο ραδιόφωνο και σε αθλητικά γεγονότα – το «We Will Rock You» και το «We Are the Champions» είναι βασικά τραγούδια σε κάθε τραγούδια.

Την ίδια στιγμή, ο Brian May και o Roger Taylor, στα μέσα των εβδομήντα τους, συνεχίζουν να περιοδεύουν χρησιμοποιώντας το όνομα των Queen και να γεμίζουν στάδια σε όλο τον κόσμο.