Ο Post Malone ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «F-1 Trillion»

Το πρώτο country άλμπουμ του Post Malone.

Ο Post Malone, ένας καλλιτέχνης που δεν περιορίζεται από μουσικά είδη, ετοιμάζεται να κατακτήσει για άλλη μία φορά τα charts με το έκτο του άλμπουμ, με τίτλο «F-1 Trillion».

Η ανακοίνωση του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 16 Αυγούστου έγινε με έναν εντυπωσιακό τρόπο: μέσω μιας γιγάντιας διαφημιστικής πινακίδας στο Νάσβιλ.

Το «F-1 Trillion» είνα το έκτο του άλμπουμ του Post Malone και θα πάρει τη σκυτάλη από το «Austin» του 2023.

Ο Post Malone κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα το πρώτο single από το άλμπουμ, το country pop τραγούδι «I Had Some Help» σε συνεργασία με τον Morgan Wallen.

Το «I Had Some Help» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 και μετράει ήδη πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο No. 1 του Post Malone φέτος, μετά τη συμμετοχή του στο «Fortnight» της Taylor Swift από το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department».

Αν και ο Post Malone δεν έχει αποκαλύψει μέχρι αυτή τη στιγμή το tracklist του «F-1 Trillion», πιθανολογείται πως πρόκειται για ένα άλμπουμ με country επιρροές, καθώς ο ίδιος έχει κάνει δυναμική είσοδο στη συγκεκριμένη μουσική σκηνή πρόσφατα.

Τον Μάιο, εμφανίστηκε στα Academy of Country Music Awards για να τραγουδήσει το «I Had Some Help» και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Never Love You Again», το οποίο πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ.

Επίσης, συμμετείχε στο country μουσικό φεστιβάλ Stagecoach στο Indio της Καλιφόρνιας.

Επιπλέον, τις προηγούμενες ημέρες, ο Post Malone εμφανίστηκε στο Bonnaroo, όπου ανέβασε στη σκηνή τον Billy Strings για να ερμηνεύσουν τραγούδια από το δεύτερο άλμπουμ του «Beerbongs & Bentleys» (2018).

Πριν την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του, ο Post Malone παρευρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Ιουνίου στο θρυλικό Bluebird Cafe του Νάσβιλ, όπου συμμετείχε σε μία εκδήλωση τραγουδοποιίας μόνο για άτομα του χώρου μαζί με τη Lainey Wilson, τον Ernest και την πολυβραβευμένη τραγουδοποιό Ashley Gorley.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ακουστικής παράστασης, ο Post Malone ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Circles», «Sunflower» και «I Had Some Help», ενώ συνόδευε τη Lainey Wilson και τον Ernest σε διάφορα τραγούδια, αλλά και τον Ernest στο κλείσιμο της βραδιάς σε μία εκτέλεση του «If Drinkin’ Don’t Kill Me (Her Memory Will)» του George Jones.

Σε μία άλλη country στιγμή, ο Post Malone συμμετείχε στο τραγούδι «Levii’s Jeans» από το άλμπουμ «Cowboy Carter» της Beyoncé που κυκλοφόρησε στα τέλη του Μαρτίου.

Με το «F-1 Trillion» να αναμένεται στις 16 Αυγούστου, οι θαυμαστές του Post Malone μπορούν να περιμένουν ένα ακόμα άλμπουμ γεμάτο εκπλήξεις.

Από τα country μονοπάτια μέχρι τις συνεργασίες με θρύλους της μουσικής, ο Post Malone συνεχίζει να αψηφά τα στερεότυπα και να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Το μόνο που μένει είναι να δούμε πώς αυτό το νέο κεφάλαιο θα ξεδιπλωθεί και τι άλλες εκπλήξεις μας επιφυλάσσει ο χαρισματικός καλλιτέχνης.