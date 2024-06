Miley Cyrus: Γιατί δεν έχει φιλίες με άλλους καλλιτέχνες

«Δεν νιώθω ότι είναι οι άνθρωποί μου», είπε η Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus διατηρεί έναν πολύ στενό κύκλο όσον αφορά τις φιλίες της με συναδέλφους της.

Η 31χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction» του David Letterman στο Netflix όπου παραδέχτηκε ότι δεν διατηρεί πολλές φιλίες με άλλα άτομα από τον χώρο της ψυχαγωγίας – και αποκάλυψε το γιατί.

«Δεν είμαι πολύ ενεργή ή ενεργό μέρος της κοινότητας μου με άλλους καλλιτέχνες, διασκεδαστές και διάσημους. Απλά δεν νιώθω ότι ανήκω εκεί μέσα. Αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποιοι καλλιτέχνες», είπε.

«Όπως η Beyoncé – που, όπως και εμείς, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Η Miley Cyrus θυμήθηκε στη συνέχεια τη στιγμή που τραγούδησε το φιλανθρωπικό single «Just Stand Up!» μαζί με την Beyoncé, τη Rihanna, τη Mariah Carey, την Carrie Underwood, τη Fergie, τη Natasha Bedingfield, την Ashanti και πολλές άλλες τραγουδίστριες «όταν ήταν μάλλον 15 χρονών» στο τηλεμαραθώνιο Stand Up to Cancer το 2008.

«Ήμουν στριμωγμένη ανάμεσα στη Rihanna και την Queen Bey και ήταν ενήλικες, πανέμορφες, μάλλον στην ηλικία που είμαι τώρα. Ψηλότερες από εμένα, απολύτως εκθαμβωτικές», είπε.

«Εγώ ήμουν πολύ μικρή, είχα ακμή, είχα σιδεράκια στο πίσω μέρος των δοντιών μου, και στεκόμουν δίπλα στη Mariah Carey, η οποία ήταν γεμάτη διαμάντια. Και η Beyoncé ήταν τόσο ευγενική μαζί μου», πρόσθεσε.

Πιο πρόσφατα, η Miley Cyrus συνάντησε την Beyoncé στο τραγούδι «II Most Wanted» στο τελευταίο άλμπουμ της «Cowboy Carter» και το συγκινητικό τραγούδι ανέβηκε στο Top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στο Νο. 6 του Billboard Hot 100.

«Τώρα, μόνο και μόνο βλέποντάς της, έχω δημιουργήσει μία σχέση, ίσως, λίγο πιο βαθιά», είπε η Miley Cyrus για την Beyoncé, πριν στρέψει την προσοχή της στον οικοδεσπότη David Letterman.

«Δεν έχουμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση, οπότε τώρα ίσως εσύ και εγώ μπορεί να περισσότερο πιο φίλοι από ό,τι είμαι με την Beyoncé, αλλά η Beyoncé και εγώ έχουμε απλά την καλοσύνη και τη συνέπεια των πάντων», εξήγησε.

«Είμαι μέρος της κοινότητάς μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι όλο ποσότητα – όχι ποιότητα. Δεν είμαι πολύ ενεργή σε αυτό», ανέφερε.