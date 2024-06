Οι R.E.M. τραγούδησαν για πρώτη φορά μαζί μετά από 17 χρόνια

Οι R.E.M. συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή για εισαγωγή τους στο Songwriters Hall of Fame.

Δεν χρειάστηκε να πέσει ένας κομήτης, όπως αστειεύτηκε ο Mike Mills, αλλά μόνο η εισαγωγή τους στο Songwriters Hall of Fame στη Νέα Υόρκη για να εμφανιστούν ξανά μαζί οι R.E.M. για πρώτη φορά από το 2007.

Για τεσσεράμισι υπέροχα λεπτά, οι Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills και Bill Berry βρέθηκαν ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια και έκοψαν την ανάσα του κοινού στην τελετή για την είσοδό τους στο Songwriters Hall of Fame παίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το «Losing My Religion».

Μπορούσες να ακούσεις κάθε όργανο καθαρά, σαν να χτυπάει καμπάνα, και αυτό το γεγονός τόνισε τη μοναδική χημεία μεταξύ τεσσάρων απίθανων φίλων από την Αθήνα της Georgia που εφηύραν το indie rock και δημιούργησαν ένα έργο που έμεινε χαραγμένος στις ψυχές πολλών γενιών καλλιτεχνών και θαυμαστών.

Από όλα όσα χάρισαν οι R.E.M. στον κόσμο, ο Michael Stipe είπε στο κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους ότι είναι πιο υπερήφανος για το γεγονός «παρέμειναν φίλοι, αγαπημένοι φίλοι, φίλοι για πάντα». Ακόμα κι αν το συγκρότημα διαλύθηκε το 2011.

Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που σημάδεψαν οι R.E.M. είναι και ο Jason Isbell, ο οποίος τίμησε τους ήρωες του southern rock με μία δυναμική εκδοχή της επιτυχίας «It’s The End of the World As We Know It (And I Feel Fine)» του συγκροτήματος από το 1987.

Ακόμα και ο Michael Stipe δήλωσε την έκπληξή του: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διάλεξες αυτό το τραγούδι να διασκευάσεις».

Αλλά όπως εξήγησε ο Jason Isbell, οι τραγουδοποιοί είναι μία ιδιόμορφη φυλή, που πάντα πιέζουν τον εαυτό τους να αντιμετωπίσουν τους φόβους και τους περιορισμούς τους στο όνομα του «να υπηρετήσουν το ύψιστο κάλεσμα της τέχνης, να μας υπενθυμίσουν τι έχουμε κοινό, έστω και για πέντε λεπτά με ένα μαντολίνο και χωρίς ρεφρέν»

«Δεν ξερω αν η ανθρωπότητα θα τα καταφέρει για άλλα χίλια χρόνια, αλλά αν τα καταφέρει, ένα περίεργο παιδί σε μία μικρή πόλη θα ακούσει το “Nightswimming” και θα νιώσει λιγότερο μόνο», πρόσθεσε ο Jason Isbell.

Πριν από την τελετή του Songwriters Hall of Fame, τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη των R.E.M. έδωσαν την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή τους μετά από 30 χρόνια και μίλησαν στην εκπομπή «CBS Mornings».

Μετά την τελετή και την απρόσμενη εμφάνιση των R.E.M. στη σκηνή, το CBS μοιράστηκε μερικά επιπλέον αποσπάσματα, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που ο δημοσιογράφος Anthony Mason παρατήρησε στημένο επιδεικτικά στον παλιό χώρο πρόβας του συγκροτήματος στο Athens της Τζόρτζια ένα φύλλο με τους στίχους του «Losing My Religion»

Όταν ο Anthony Mason ρώτησε ευθέως τους R.E.M. αν σκόπευαν να ανέβουν στη σκηνή της τελετής του Songwriters Hall of Fame, ο Michael Stipe απάντησε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσουμε, γιατί αυτό θα το χαλούσε πραγματικά».

«Αλλά το σκεφτόσαστε;», πρόσθεσε ο Anthony Mason, με τον Mike Mills να σχολιάζει: «Σίγουρα. Θα φτάσουμε ως εκεί. Όλοι εδώ ορκίστηκαν να τηρήσουν το απόρρητο;»

Σε άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη, τα μέλη των R.E.M. αποκάλυψαν τι τους έκανε να θέλουν να γίνουν τραγουδοποιοί, πώς ένιωσαν όταν άκουσαν το τραγούδι τους «We All Go Back to Where We Belong» (από τον τελευταίο τους δίσκο) πρόσφατα σε μία ιταλική τηλεοπτική εκπομπή και πόσο έκπληκτοι ήταν όταν το «Losing My Religion» γνώρισε επιτυχία.

«Ήταν καιρός», αστειεύτηκε ο κιθαρίστας Peter Buck και συνέχισε: «Ξέρετε, κάναμε πολλούς πολύ καλούς δίσκους, και μετά τυχαία είχαμε ένα επιτυχημένο single από αυτό το πράγμα με ένα μαντολίνο στο προσκήνιο. Πώς να το εξηγήσεις αυτό;»»

Οι R.E.M. εξήγησαν επίσης γιατί δεν ενδιαφέρονται για μία ολοκληρωμένη επανένωση: «Δεν ξέρω τι θα προσπαθούσαμε να πετύχουμε αν συγκεντρωνόμασταν ξανά», είπε ο Buck.

Ο Michael Stipe πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τελευταία φορά».

Και ο Mike Mills δήλωσε απλά: «Όλοι οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλετε να το κάνεις εξακολουθούν να ισχύουν. Είμαστε τυχεροί που έχουμε – δεν μου αρέσει πραγματικά η λέξη – μία κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας και να μην την καταστρέψουμε».

«Και έχεις αυτή την ευκαιρία μόνο μία φορά. Μόλις το αλλάξεις, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω», σημείωσε.