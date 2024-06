Jamie xx και Robyn συνεργάζονται στο nu-disco τραγούδι «Life»

Ένα τραγούδι από τον Jamie xx που θα δώσει «ζωή» σε όλα τα dancefloors.

Ο Λονδρέζος μουσικός, DJ και παραγωγός Jamie xx, μετά την ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ του «In Waves», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου από τη Young, αποκαλύπτει το single «Life».

To «Life», σε συνεργασία με τη Robyn στην πρώτη μεγάλη κυκλοφορία της μετά το «Honey» του 2018, το «Life», είναι μία έκρηξη από τρομπέτες και φιλτραρισμένα loops, ένας nu-disco ύμνος με τη συμμετοχή μίας από τις πιο εμβληματικές φωνές των πρόσφατων χρόνων.

Ο Jamie xx λέει για το «Life»: «Έκανα αυτό το τραγούδι αρκετά γρήγορα (για εμένα) και το λάτρεψα από την πρώτη ημέρα. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τα φωνητικά της Robyn ήταν στις 6 το πρωί, αφού τελείωσα την εμφάνισή μου στο Pacha στην Ίμπιζα, ήταν η τέλεια στιγμή.»

«Εγώ και η Robyn έχουμε περάσει χρόνο δουλεύοντας μαζί και κάνοντας παρέα εδώ και μερικά χρόνια τώρα, είναι πάντα ευχαρίστηση και πάντα μου δίνει έμπνευση, είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είναι μέρος του “In Waves”. Σε ευχαριστώ Robyn που έδωσες ζωή αυτό το τραγούδι!», συνέχισε.

Ενώ η Robyn προσθέτει: «Θέλω απλά να δω πώς το “Life” θα κάνει τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι. Ανυπομονώ. Ο Jamie είναι ένας τόσο λαμπρός δημιουργός, είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο άλμπουμ του.»

Το «Life» είναι το νεότερο crossover dancefloor anthems από το «In Waves».

Τον Απρίλιο, ο Jamie xx κυκλοφόρησε το «Baddy On The Floor», τη χαρούμενη καλοκαιρινή του συνεργασία με τη Honey Dijon, πριν ανακοινώσει το άλμπουμ τον Ιούνιο με το ξέφρενο single «Treat Each Other Right»

Το «Treat Each Other Right» ένας δυναμικός breakbeat ύμνος με φουτουριστική διάθεση, που συνοδεύτηκε από ένα πολυσυζητημένο music video από τη φωτογράφο και σκηνοθέτρια Rosie Marks.

Στα 12 τραγούδια του «In Waves», που κυκλοφορεί εννέα χρόνια μετά το υποψήφιο με Grammy, BRIT Award, Ivor Novello και Mercury Prize πρώτο άλμπουμ του «In Colour», ο Jamie xx αναπαράγει το συναισθηματικό κρεσέντο και τη συναρπαστική μεταβλητότητα μίας σχεδόν μυστικιστικής βραδιάς.

Σε αυτό το άλμπουμ ο Jamie xx συνεργάστηκε με ονόματα όπως Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier and Panda Bear, Oona Doherty καθώς και με τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματός του The xx, τη Romy και τον Oliver Sim.

Εν τω μεταξύ, ο Jamie ανακοίνωσε επίσης μία δεύτερη εμφάνιση στο Alexandra Palace του Λονδίνου στις 25 Σεπτεμβρίου, αφού η πρώτη εμφάνισή του στις 26 Σεπτεμβρίου έγινε αμέσως sold out.

Οι εμφανίσεις αυτές θα ακολουθούσουν ένα καλοκαίρι με συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Glastonbury, το Pitchfork Music Festival και το HARD Summer, αλλά και το φεστιβάλ III Points στο Μαϊάμι τον Οκτώβριο.

Πρόσφατα, ο Jamie xx παρουσίασε μία πρώτη εικόνα του άλμπουμ μέσα από τις ήδη θρυλικές εμφανίσεις του «The Floor» που φιλοξενήθηκαν στο Venue MOT του Νοτιοανατολικού Λονδίνου από τις 16 έως τις 25 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών εμφανίσεων, σε έναν χώρο χωρητικότητας 300 ατόμων, ο Jamie xx πραγματοποίησε δέκα συνεχόμενα πάρτι μαζί με ένα μυστικό, προσωπικά επιλεγμένο line-up συνεργατών και φίλων που δεν είχαν ανακοινωθεί παρά μόνο το βράδυ της εκάστοτε εκδήλωσης.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του κλαμπ υποδέχθηκε καλλιτέχνες όπως οι 2ManyDJs, Cooly G, Romy, Charli XCX και George Daniel, MJ Cole, Daphni, Nick Léon, DJ Python, Jockstrap, Doc Scott, John Glacier και άλλους για δέκα νύχτες με αποκλειστική νέα μουσική, μυστικές εμφανίσεις, μοναδικά back-to-back sets και απολαυστικές βραδιές.

Το νέο άλμπουμ «In Waves» του Jamie xx θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε CD και σε πολλές εκδόσεις βινυλίου.

Το Deluxe LP θα περιλαμβάνει ένα bonus δίσκο βινυλίου 12 ιντσών με τα προηγούμενα singles «It’s So Good», «KILL DEM» και «LET’S DO IT AGAIN» συν δύο αποκλειστικά νέα τραγούδια: το «F U» με την Erykah Badu και το «Do Something»