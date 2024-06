Ο Lewis Capaldi είναι ξανά στο στούντιο – Αλλά δεν θα επιστρέψει άμεσα

Αν και φλέρταρε με την ιδέα να αποσυρθεί οριστικά, φαίνεται ότι ο Lewis Capaldi βρίσκει ξανά τα βήματά του.

Ο Lewis Capaldi, μετά το προσωρινό αλλά εκτεταμένο διάλειμμά του από τη μουσική για λόγους υγείας, βρίσκεται ξανά στο στούντιο.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής δούλευε πρόσφατα στο στούντιο του σπιτιού μαζί με τον τραγουδοποιό Dan D’Lion, παρόλο που προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την άμεση επιστροφή του.

Μια πηγή αποκάλυψε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας The Sun: «Ο Lewis τα πάει πολύ καλά, έχουν αλλάξει τόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο.»

«Φροντίζει τον εαυτό του και λαμβάνει αρκετή βοήθεια, και υπάρχει μία τεράστια αλλαγή στον τρόπο που νιώθει», συνέχισε.

«Δεν υπάρχουν ακόμα σχέδια για επιστροφή του, αλλά είναι ελπιδοφόρο ότι παίζει ξανά μουσική με τους φίλους του και σκέφτεται ξανά τη μουσική», σημείωσε.

«Κάποια στιγμή, έμοιαζε αβέβαιο αν θα ήθελε ή θα μπορούσε να επιστρέψει. Έτσι, τα πράγματα δείχνουν πραγματικά καλύτερα», ανέφερε.

Ο Lewis Capaldi κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023 το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Broken By Desire to be Heavenly Sent», το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 των βρετανικών charts.

Ωστόσο, ο 27χρονος τραγουδιστής ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της μάχης του με το σύνδρομο Tourette.

«Θα συνεχίσω να αφιερώνω χρόνο για να φροντίζω τον εαυτό μου, ίσως να γράψω λίγη μουσική και να κάνω μία παύση για να σκεφτώ μερικά από τα πιο απίστευτα χρόνια της ζωής μου», ανέφερε τότε.

«Θέλω να είμαι 100% σίγουρος πριν ξαναβγώ εκεί έξω για περισσότερες συναυλίες και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», τόνισε.

Παρ’ όλο που βρισκόταν σε διάλειμμα, ο Lewis Capaldi κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο μία νέα έκδοση του άλμπουμ του «Broken by Desire to Be Heavenly Sent» με πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του, ο Lewis Capaldi δυσκολευόταν να τραγουδήσει ζωντανά λόγω των φωνητικών τικ που τον ταλαιπωρούσαν.

Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει αρχικά ένα διάλειμμα τριών εβδομάδων από την περιοδεία του, προτού ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες για το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι χρειάζεται να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη «ψυχική και σωματική υγεία του».

Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τον Lewis Capaldi να επιστρέφει σταδιακά στη μουσική μετά την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μουσική έχει αποδειχθεί πάντα θεραπευτική για τον ίδιο, οπότε αυτή η επιστροφή σίγουρα θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του.

Παρά την τεράστια επιτυχία που έχει γνωρίσει, ο Lewis Capaldi έχει δείξει ότι δεν διστάζει να κάνει ένα βήμα πίσω όταν το χρειάζεται. Οι θαυμαστές του τον στηρίζουν σε αυτόν τον αγώνα και ανυπομονούν για ό,τι έρθει στο μέλλον, ακόμη κι αν χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος.

Η φωνή και τα τραγούδια του έχουν ήδη αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και υπάρχει λόγος να αισιοδοξούμε ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ.