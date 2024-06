Avicii: Ο πατέρας του μιλά για την κληρονομιά του και τον αντίκτυπο της αυτοκτονίας του

Ο πατέρας του Avicii θέλει να καθιερώσει την πρόληψη των αυτοκτονιών ως μέρος της κληρονομιάς του αδικοχαμένου μουσικού παραγωγού.

Ο πατέρας του Avicii μίλησε για την κληρονομιά της καριέρας του γιου του και τον αντίκτυπο που είχε ο θάνατός του.

Ο Avicii, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Tim Bergling, έδωσε τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Μουσκάτ του Ομάν τον Απρίλιο του 2018 σε ηλικία 28 ετών.

Ο Klas Bergling, πατέρας του Σουηδού DJ και μουσικός παραγωγού, είπε στο BBC: «Μου λείπει κάθε λεπτό. Φυσικά, του μιλάω κάθε μέρα. Αλλά, ομολογώ, θυμώνω μαζί του κάποιες φορές. Γιατί το έκανες; Γιατί μας άφησες;»

Η οικογένειά του κυκλοφορεί στις 13 Ιουνίου το λεύκωμα «Avicii: The Life and Music of Tim Bergling», το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες του παραγωγή από όλη την καριέρα του.

Ο πατέρας του αναφέρθηκε στη σύνδεση που είχε ο Avicii με τους θαυμαστές του, λέγοντας: «Ο Tim σήμαινε πολλά για τους νέους – η μουσική του, οι στίχοι του και η προσωπικότητά του».

«Αρχικά, δεν καταλάβαινα γιατί, αλλά μετά ένας θαυμαστής είπε: “Ο Tim ήταν αυθεντικός”. Κατάλαβα. Πολλοί νέοι ταυτίζονται με αυτή την αυθεντικότητα, την ειλικρίνειά του και τους αγώνες του», συνέχισε.

Ο Klas Bergling μίλησε επίσης για το μακροπρόθεσμο σχέδιό του να καθιερώσει σε βάθος 50 ετών την πρόληψη των αυτοκτονιών ως μέρος της κληρονομιάς του γιου του.

Το Ίδρυμα Tim Bergling συνεργάστηκε με τη νέα γραμμή βοήθειας της σουηδικής κυβέρνησης για να βοηθήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υποστηρίζει την ψήφιση νομοθεσίας για καλύτερη διερεύνηση των αυτοκτονιών.

Αναφερόμενος σε μία συναυλία προς τιμήν του Avicii, όπου δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τις αυτοκτονίες ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ο Klas Bergling είπε: «Προσπαθήσαμε να φέρουμε εκεί όσο το δυνατόν περισσότερους νέους, καθώς και πολιτικούς».

«Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή μία μεγάλη ομάδα γονέων που είχαν χάσει τα παιδιά τους από αυτοκτονία. Ήταν μία πολύ δυνατή στιγμή», θυμήθηκε.

«Το πιο σημαντικό είναι να σπάσει το στίγμα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Με έναν κόσμο που μαστίζεται από πολέμους και αστάθεια που πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά, πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι,» πρόσθεσε.

Τις ημέρες μετά τον θάνατο του Avicii, η οικογένειά του εξέδωσε μία δήλωση που φαινόταν να επιβεβαιώνει ότι ο μουσικός παραγωγός είχε δώσει τέλος στη ζωή του.

«Ο αγαπημένος μας Tim ήταν ένας αναζητητής, μία εύθραυστη καλλιτεχνική ψυχή που αναζητούσε απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα», έγραψαν τότε.

«Ένας τελειομανής υψηλών επιδόσεων που ταξίδευε και δούλευε σκληρά με ρυθμό που οδηγούσε σε έντονο άγχος. Όταν σταμάτησε να περιοδεύει, ήθελε να βρει μία ισορροπία στη ζωή για να είναι ευτυχισμένος και να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπούσε περισσότερο – τη μουσική», συνέχισαν.

«Πραγματικά δυσκολευόταν με σκέψεις για το Νόημα, τη Ζωή, την Ευτυχία. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο. Ήθελε να βρει τη γαλήνη», ανέφεραν.

«Ο Tim δεν ήταν φτιαγμένος για τη μηχανή του θεάματος στην οποία βρέθηκε. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που αγαπούσε τους θαυμαστές του αλλά απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Tim, θα σε αγαπούν για πάντα και θα λείπεις πολύ. Ο άνθρωπος που ήσουν και η μουσική σου θα κρατήσουν τη μνήμη σου ζωντανή», σημείωσε.

Είναι γνωστό ότι ο Avicii ετοίμαζε νέα μουσική τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, έχοντας συναντήσει μεταξύ άλλων τον τραγουδοποιό/παραγωγό Joe Janiak στο Λος Άντζελες.

Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε ένα νέο remix του μουσικού παραγωγού για το «Beautiful Drug» των Zac Brown Band, το οποίο βρισκόταν στο συρτάρι για εννέα χρόνια.