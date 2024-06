Οι Coldplay ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Moon Music» – Με νέα πρότυπα βιωσιμότητας

Το νέο άλμπουμ των Coldplay κατασκευάστηκε με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι Coldplay ανακοινώνουν ότι το πολυαναμενόμενο δέκατο άλμπουμ τους, «Moon Music», θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα και στις υπηρεσίες streaming στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Το πρώτο single του άλμπουμ, με τίτλο «feelslikeimfallinginlove», θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως την Παρασκευή 21 Ιουνίου με ένα music video που γυρίστηκε στο Ηρώδειο, μετά τις δύο sold out συναυλίες των Coldplay στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 8 και 9 Ιουνίου.

Το συγκρότημα παρουσίασε το τραγούδι για πρώτη φορά το βράδυ της Κυριακής 16 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο στάδιο Puskás Aréna στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Το «Moon Music», σε παραγωγή του Max Martin, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία, με έναν περιορισμένο αριθμό χειρόγραφα υπογεγραμμένων εκδόσεων να διατίθεται αποκλειστικά από το επίσημο κατάστημα των Coldplay, στο store.coldplay.com.

Σε συνδυασμό με τα πρωτοποριακά μέτρα βιωσιμότητας των Coldplay στην περιοδεία τους, η οποία μέχρι στιγμής έχει παράγει 59% λιγότερες εκπομπές CO2e από την προηγούμενη περιοδεία τους σε στάδια, το συγκρότημα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να κάνει την κυκλοφορία των φυσικών αντιτύπων του «Moon Music» όσο πιο βιώσιμη γίνεται.

Το «Moon Music» θα είναι το πρώτο άλμπουμ στον κόσμο που θα κυκλοφορήσει σε LP δίσκο βινυλίου EcoRecord 140 γραμμαρίων, με κάθε αντίτυπο να κατασκευάζεται από 9 ανακυκλωμένα μπουκάλια PET που ανακτώνται από απορρίμματα μετά την κατανάλωση.

Οι δίσκοι βινυλίου EcoRecord θα αποτρέψουν την παραγωγή περισσότερων από 25 μετρικών τόνων παρθένου πλαστικού και θα επιφέρουν μείωση 85% στις εκπομπές CO2 ανά κιλό κατά τη διαδικασία παραγωγής σε σύγκριση με το παραδοσιακό βινύλιο 140 γραμμαρίων.

Επιπλέον, οι Coldplay ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους The Ocean Cleanup για να δημιουργήσει μία πρόσθετη μορφή δίσκου βινυλίου: το LP EcoRecord της Notebook Edition.

Το rPET για αυτήν την έκδοση αποτελείται κατά 70% από πλαστικό ποταμών, που συγκεντρώθηκε από την The Ocean Cleanup από τον ποταμό Rio Las Vacas στη Γουατεμάλα, και εμποδίστηκε να φτάσει στον Κόλπο της Ονδούρας και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Δείτε το βίντεο της The Ocean Cleanup σχετικά με τη διαδικασία εδώ.

Οι εκδόσεις CD του «Moon Music» θα είναι οι πρώτες στον κόσμο που θα κυκλοφορήσουν σε EcoCD, κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο πολυανθρακικό, προερχόμενο από ρεύματα αποβλήτων μετά την κατανάλωση.

Το EcoCD θα προσφέρει τουλάχιστον 78% μείωση των εκπομπών CO2 ανά κιλό και θα αποφύγει την παραγωγή περισσότερων από πέντε μετρικών τόνων παρθένου πλαστικού.

Περιορισμένη κυκλοφορία πρώτης έκδοσης

Σε μία προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων, η πρώτη έκδοση του «Moon Music» (τόσο σε EcoRecord LP όσο και σε EcoCD) θα είναι αυστηρά περιορισμένη και θα κατασκευαστεί σε υψηλότερες προδιαγραφές από οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση.

Όλα τα προϊόντα EcoRecord LP της πρώτης έκδοσης θα είναι αριθμημένα ξεχωριστά.

Το «Moon Music» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία τώρα σε τέσσερις φυσικές μορφές, όλες σαφώς χαρακτηρισμένες ως Πρώτη Έκδοση, με όλα τα προϊόντα EcoRecord rPET LP να είναι αριθμημένα ξεχωριστά:

Standard EcoCD

Notebook Edition EcoCD (Σημειωματάριο Έκδοση EcoCD)

Notebook Edition EcoRecord LP + EcoCD (Σημειωματάριο Έκδοση EcoRecord LP + EcoCD)

Η Notebook Edition (EcoCD και EcoRecord LP) διατίθεται ως βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο.

Το βιβλίο είναι πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου σημειωματάριου του Chris Martin για το στούντιο, με 28 αδημοσίευτων σημειώσεων, στίχων και εικονογραφήσεων από τη διαδικασία δημιυργίας και ηχογράφησης του άλμπουμ.

Η Notebook Edition περιλαμβάνει επίσης επιπλέον φωνητικές σημειώσεις και demos από τις ηχογραφήσεις του «Moon Music», προσφέροντας μία ξεχωριστή ματιά στην εξέλιξη του άλμπουμ.

Το «Moon Music» είναι το επόμενο άλμπουμ των Coldplay μετά το «Music Of The Spheres» του 2021, το οποίο περιείχε τραγούδια όπως το «Higher Power», το «Let Somebody Go» με τη Selena Gomez και το «My Universe» με τους BTS που κατέκτησε το No. 1 των charts στις ΗΠΑ.

Το «Music Of The Spheres» απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy του 2023, μεταξύ των οποίων για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ, αλλά και για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με το «My Universe».

Μέχρι σήμερα, το «Music Of The Spheres» έχει ήδη ξεπεράσει τα τέσσερα δισεκατομμύρια streams.