Η Bebe Rexha ξεσπά κατά του G-Eazy: «Αλαζονικέ, αχάριστε χαμένε»

Η Bebe Rexha εξέφρασε την οργή της για τον G-Eazy.

Η Bebe Rexha δεν μάσησε τα λόγια της για τον πρώην συνεργάτη της G-Eazy, τον οποίο αποκάλεσε «αλαζονικό, αχάριστο χαμένο».

Σε μία ανάρτησή της στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, η Bebe Rexha ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από μία ομαδική συνομιλία όπου κάποιος τη ρωτούσε αν ενδιαφέρεται να γυρίσει περιεχόμενο για τα social media με τον G-Eazy στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Me, Myself & I» του 2015.

«G-Eazy έχεις τον αριθμό μου. Γιατί δεν μου στέλνεις μήνυμα εσύ, ψωνισμένε, αχάριστε χαμένε; Είσαι τυχερός που ο κόσμος σε συμπαθεί ξανά», έγραψε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

«Γιατί θα μπορούσα να μιλήσω για όλα τα άσχημα πράγματα που έχεις κάνει και για τον τρόπο που με φέρθηκες αφού σου χάρισα τη μοναδική σου πραγματική επιτυχία. Και παρεμπιπτόντως, η απάντηση είναι όχι. Ελπίζω να είσαι καλά», συνέχισε.

Η Bebe Rexha αφαίρεσε στη συνέχεια την ανάρτηση από τις ιστορίες της στο Instagram και έγραψε στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter) ότι η ομάδα της ήταν εκείνη που την κάλεσε να τη διαγράψει.

«Κάποιος από την ομάδα μου με έκανε να κατεβάσω το story μου στο Instagram. Αποφάσισα να το αφαιρέσω γιατί μου φάνηκε πολύ αρνητικό και τοξικό», ανέφερε.

«Μερικές φορές τα ψυχικά τραύματα μπορεί να μας οδηγήσει σε τέτοιες αντιδράσεις και αυτή η περίοδος της ζωής μου ήταν τραυματική. Το γράφω αυτό γιατί μετανιώνω που το κατέβασα και θέλω να πω ότι εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτά που είπα», τόνισε.

Η Bebe Rexha είχε συνεργαστεί με τον G-Eazy το 2015 στο τραγούδι «Me, Myself & I», το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του «When It’s Dark Out».

Το «Me, Myself & I» έγινε το δεύτερο single του G-Eazy που έφτασε στην υψηλότερη θέση στο Billboard Hot 100, ανεβαίνοντας στο Νο 7, πίσω από το «No Limit» του 2017, το οποίο βρέθηκε στο Νο 4.

Η Bebe Rexha, αν και δεν διευκρινίζει το πρόβλημά της με τον G-Eazy στην ανάρτησή της, παραδέχτηκε το 2018 το παράπονό της για τον ράπερ.

Κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «Watch What Happens Live» του Andy Cohen» ένας τηλεθεατής τη ρώτησε αν διατηρούσε ακόμα καλές σχέσεις με τον G-Eazy αφού τραγούδησε το «Me, Myself & I» στα MTV Video Music Awards του 2016 μαζί με την Britney Spears αντί για εκείνη.

«Είμαι ακόμα κοντά με τον G-Eazy. Δεν ήξερα για την εμφάνιση, για να είμαι ειλικρινής. Το έμαθα την τελευταία στιγμή γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα το έδινα την άδεια, γιατί ήταν ανοησία…», είπε.

«Αλλά στεναχωρήθηκα λίγο μαζί του γιατί νόμιζα ότι θα μου το έλεγε και στενοχωρήθηκα με αυτό, αλλά στη συνέχεια γνώρισα την Britney και φωτογραφήθηκα μαζί της, οπότε αυτό έκανε τα πάντα πολύ καλύτερα και μου άρεσε. Είναι το είδωλό μου», συνέχισε.

«Πήγα στα βραβεία και φανταστείτε ότι είστε μέρος ενός τραγουδιού, και μετά ήμουν απλά εκεί και στο κοινό και δεν με ενημέρωσαν καν, οπότε το μόνο που άκουσα είναι: “Γεια, είμαι μόνο εγώ”. Και είναι στη σκηνή και θα ήθελα να το ήξερα από σεβασμό προς τον G», ανέφερε.

«Αλλά μετά βγήκα φωτογραφία με την Britney, οπότε χάρηκα», συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, ο G-Eazy δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες της Bebe Rexha.