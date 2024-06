Η Ariana Grande κλέβει την καρδιά του Penn Badgley στο video του «The Boy Is Mine»

Η Ariana Grande κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο επίσημο music video για το «The Boy Is Mine».

Το music video, σε σκηνοθεσία του Christian Breslauer, ακολουθεί την τραγουδίστρια να μεταμορφώνεται σε Catwoman για να κλέψει την καρδιά του ηθοποιού Penn Badgley, γνωστός από τη συμμετοχή τους στις επιτυχημένες σειρές «Gossip Girl» και «You».

Ο Penn Badgley εμφανίζεται στον ρόλο του δήμαρχου Max Starling, ενός φιλόδοξου, νεαρού πολιτικού αστέρι που έχει μία εξαιρετικά χαζή ιδέα για να λύσει το πρόβλημα της πόλης με τους αρουραίους: να απελευθερώσει ένα σωρό πεινασμένες αδέσποτες γάτες για να τους φάνε.

Η Ariana Grande υποδύεται μία δημότισσα τόσο ερωτευμένη με τον δήμαρχο που φτιάχνει το δικό της φίλτρο αγάπης για αυτόν, στη συνέχεια φοράει μία στολή Catwoman και διασχίζει τις ταράτσες της πόλης πριν εισβάλει στο διαμέρισμά του.

Αλλά σε αντίθεση με το «You», αυτή η ιστορία έχει happy end: Λίγο πριν η Ariana Grande να κάνει ένεση στον δήμαρχο με το φίλτρο, εκείνος αρπάζει το φιαλίδιο, σηκώνει τη μάσκα της, την κοιτάζει με αγάπη και πετάει το μπουκάλι στον τοίχο, το οποίο εκρήγνυται με ένα ροζ σύννεφο σε σχήμα καρδιάς.

Το music video ολοκληρώνεται με ένα γοητευτικό ασπρόμαυρο φινάλε, όπου το ζευγάρι απολαμβάνει τη ζωή του μαζί με πολλές, πολλές γάτες.

Εκτός από τον Penn Badgley, στο βίντεο «The Boy Is Mine» εμφανίζονται η Brandy και η Monica, οι δύο R&B τραγουδίστριες που κυκλοφόρησαν το δικό τους διάσημο single «The Boy Is Mine» το 1998.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ariana Grande έχει χαρακτηρίσει το τραγούδι της ως μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού του διδύμου.

Στο music video, η Brandy και η Monica εμφανίζονται στον ρόλο των παρουσιαστριών ενός δελτίου ειδήσεων που μιλούν για τη συνέντευξη τύπου του δημάρχου για το πρόβλημα με τους αρουραίους.

Σε μία τελευταία έκπληξη, η φίλη της Ariana Grande και συμπρωταγωνίστριά της στο «Victorious», Elizabeth Gillies, δανείζει τη φωνή της στους αρουραίους.

Το «The Boy Is Mine» περιλαμβάνεται στο έβδομο άλμπουμ της Ariana Grande, με τίτλο «Eternal Sunshine», που κυκλοφόρησε στις αρχές του Μαρτίου.

Το «Eternal Sunshine» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και έγινε το έκτο άλμπουμ της που κατέκτησε την κορυφή των charts.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τα πλατινένια τραγούδια «Yes, And?» και «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)», τα οποία έκαναν και τα δύο ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Πριν την πρεμιέρα του music video, η Ariana Grande τραγούδησε για πρώτη φορά τηλεοπτικά το «The Boy Is Mine» στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon το βράδυ της Πέμπτης 6 Ιουνίου. Δείτε την εμφάνισή της εδώ.

Ariana Grande – the boy is mine (Official Music Video)