Το νέο άλμπουμ της Halsey ανακοινώθηκε απο την ίδια η οποία μοιράστηκε κάτι που φαίνεται να είναι εξώφυλλο και έγραψε στα social media: «Κυκλοφορώ το πρώτο τραγούδι από το 5ο άλμπουμ μου στις 04/6… Σημαίνει πολλά για μένα και μου αρέσει».

Πρόσθεσαν, “Ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά και ας ξεκινήσουμε από το “The End“.

Η ανακοίνωση έρχεται αφότου οι θαυμαστές παρατήρησαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Halsey είχε αποκαλύψει έναν κρυπτικό νέο ιστότοπο με τίτλο “ ForMyLastTrick.com “. Η σελίδα περιέχει πολλά εικονογραφημένα σήματα, μερικά από τα οποία οδηγούν σε κάτι που φαίνεται να είναι στοιχεία για το νέο άλμπουμ.

Ένας που έχει σχήμα δίσκου βινυλίου, για παράδειγμα, οδηγεί σε μια λίστα αναπαραγωγής του Spotify γεμάτη από εμβληματικά τραγούδια από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Image from – mylasttrick.com

ενώ ένα σχέδιο ενός γιατρού που ακτινογραφεί την καρδιά ενός ασθενούς παίζει έναν δυσοίωνο ήχο droning όταν το κάνουν κλικ

Image from – mylasttrick.com

Το πιο χαρακτηριστικό σήμα, ωστόσο, είναι ένα απόκομμα εισιτηρίου με την ένδειξη “The End”, το οποίο τώρα ζητά ένα γράμμα από τη Halsey να εμφανιστεί στην οθόνη.

Image from – mylasttrick.com

«Όπως ίσως μαντέψατε, έγραψα ένα νέο άλμπουμ», γράφει η επιστολή, που χρονολογείται από ένα μυστηριώδες «6/?/71». «Αλλά χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να καταλάβω πώς να πω αυτό που

έπρεπε να πω. Βλέπετε, κρατάω το [REDACTED] και πρέπει να το αφήσω έξω».

«Υπάρχουν τόσα πολλά που πρόκειται να αποκαλύψω σε αυτόν τον δίσκο, αλλά πρέπει πρώτα να μάθετε μερικά από την ιστορία», συνεχίζει η επιστολή. «Λοιπόν, πριν από το χάος και το κομφετί των μεγάλων σινγκλ και των κυκλοφοριών άλμπουμ, πρέπει απλώς να σου πω, φίλε μου, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία αυτή τη φορά. Κυκλοφορώ ένα νέο τραγούδι στις 4 Ιουνίου. Είναι μόνο για εμάς.”

Η τραγουδίστρια του «Closer» πρόσθεσε στο σημείωμά της «Ας ξεκινήσουμε από το ΤΕΛΟΣ».

Το νέο ρεκόρ του Halsey θα ακολουθήσει το If I Can’t Have Love , I Want Power του 2021 , το οποίο έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200 . Η τραγουδήστρια κυκλοφόρησε μόνο μερικά αραιά σινγκλ τα τρία χρόνια από τότε, συμπεριλαμβανομένου του “Die 4 Me” του 2023 και του “So Good” του 2022, τα οποία μπήκαν και τα δύο στο Billboard Hot 100 .